Solo dos normas avalaron para beneficio de Santa Cruz

Santa Cruz fue la menos beneficiada en la aprobación de leyes nacionales. Solo dos normas fueron promulgadas para favorecer a la región. Una, que tiene el objetivo de modificar un contrato de operaciones en la localidad de Camiri, y otra, que autoriza un préstamo para contrarrestar las inundaciones.



El diputado opositor Luis Felipe Dorado, UD, lamentó que no haya leyes de beneficio para Santa Cruz. “Se podía haber priorizado las obras en Rositas, en Mutún y carreteras, pero no hubo nada ni se trabajó con una agenda”, protestó.



El legislador de oposición consideró que el Movimiento Al Socialismo (MAS)?perdió seguidores por el ‘olvido’ en que se encuentra Santa Cruz, a pesar de que Morales ganó en la región en octubre de 2014. “El oficialismo no aprovechó esa victoria ni aprovecha sus dos tercios en la Asamblea Legislativa para favorecer al departamento”, reclamó Dorado.



Lamentos de la oposición

En esa línea, la senadora María Elba Pinckert, de UD, criticó que el MAS haya “desechado” leyes que favorecían a Santa Cruz. “Se presentaron varios proyectos, hay uno sobre la importancia de carreteras, de energía, pero el MAS no toma en cuenta nuestras propuestas”, afirmó.



Al respecto, el jefe de la bancada cruceña del MAS, Édgar Montaño, lamentó que sus colegas opositores “no valoren” el trabajo que realiza el Gobierno por Santa Cruz. “Estamos sorprendidos. Santa Cruz, como los demás departamentos, es una prioridad para el Gobierno nacional y solo falta ver las obras y los proyectos que existen a favor de la región”, indicó.



El legislador acotó que si bien se aprobaron solo dos leyes a beneficio del departamento, existen proyectos “concretos” para ser ejecutados en la región. “Me habla de Rositas, está todo definido; sobre Mutún, se buscan socios para invertir; y de carreteras hay un gran avance”, aseguró.

La Asamblea aprobó dos normas para Santa Cruz.



La primera es un contrato modificatorio para un área petrolera en Camiri y, la segunda, autoriza el préstamo de $us 13,4 millones para enfrentar las inundaciones