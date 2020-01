Dilma Rousseff: "No cometí ningún crimen"

La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, se presentó sus alegatos finales en el juicio político que enfrenta en el Senado y afirmó que siente "el gusto amargo y áspero de la injusticia".



Ante los 81 senadores, constituidos en jueces y dirigidos por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, como garante constitucional del proceso, Rousseff insistió en su inocencia y avisó que "no esperen" de ella "el obsequioso silencio frente a los cobardes que pretenden atentar con el Estado de Derecho".



"Estamos a un paso de la consumación de una grave ruptura institucional, de concretar un verdadero golpe de Estado", para dar paso a un “gobierno usurpador”, denunció.



"Vengo a mirar directamente a los ojos de sus excelencias y a decir con la serenidad de quien nada tiene de qué responder que no cometí crímenes de responsabilidad", dijo.



"Soy acusada injusta y arbitrariamente", insistió Rousseff, que reiteró que las acusaciones de maniobras fiscales en las que se basa el juicio político en su contra son "pretextos para derribar a un Gobierno legítimo" y "viabilizar un golpe" amparándose en la Constitución.



Recordó que su compromiso político se remonta a los años de lucha contra la dictadura militar, cuando fue torturada y encarcelada, un periodo en el que "tenía miedo de la muerte y de las secuelas de la tortura". "Pero no cedí, resistí", agregó.



Ahora, "a los casi 70 años, después de ser madre y abuela, nunca renunciaría a los principios que siempre me guiaron: Tengo un compromiso con mi país, con la democracia y el Estado de Derecho".



"He sido intransigente en la defensa de la honestidad y la gestión pública", subrayó.



"No lucho por mi mandato, por vanidad o apego al poder", añadió.

"Lucho por la democracia, por la verdad y la justicia, por el pueblo de mi país", afirmó la presidenta suspendida de Brasil, que se mostró serena y utilizó un tono firme en su discurso ante el pleno del Senado.



"Pido que hagan justicia a una presidente honesta", que "voten contra el impeachment, voten a favor de la democracia, voten contra mi destitución", expresó la mandataria en su discurso, en el que recordó el juicio y las torturas que enfrentó hace 46 años durante la dictadura militar (1964-1985).



"Continúo de cabeza erguida viendo a los ojos a mis juzgadores", lanzó.



Rousseff deberá responder las preguntas de los 45 ya se han inscrito para el interrogatorio.



Se abrirá entonces un espacio para debates que será seguido por la última votación, en la que Rousseff será despojada finalmente del cargo si así lo decide una mayoría de 54 votos, que representa dos tercios de los escaños del Senado.



Según encuestas realizadas por la prensa local, esa mayoría ya estaría constituida y llegaría a unos 56 de los 81 senadores, frente a apenas unos 18 volcados en absolver a la mandataria, quien en ese caso recuperaría el poder una vez que se publique la sentencia.







"Hasta el final"



Rousseff fue acusada de autorizar gastos a espaldas del Congreso y postergar pagos a la banca pública para mejorar de artificialmente las cuentas públicas y seguir financiando programas sociales el año de su reelección y a inicios de 2015, algo prohibido por la Constitución.



Su defensa aduce que las prácticas cuestionados también fueron usadas de forma recurrente por gobiernos anteriores, sin que fueran castigados.



Si es destituida, Rousseff se convertirá en el segundo jefe de Estado en ser sometido a un proceso de destitución en el Congreso brasileño. El otro fue Fernando Collor, pero dimitió antes de llegar a enfrentarse con los senadores en la fase final del juicio.



Hasta ahora, Dilma siempre aseguró que luchará "hasta el final".

,