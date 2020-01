Atropellos cotidianos, de toco a trono

Cuando se habla de violaciones a los derechos humanos, la primera imagen que viene a la mente suele ser la de una persona investida de algún poder público: presidente, ministro, alcalde, policía, juez, fiscal, periodista… y así por delante. Hay motivos para ello: abundan ejemplos cotidianos de vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de quienes ejercen poder desde lo público. Pero para pesar de todos, esos abusos no radican solo en ese ámbito. También a diario hay abusos que surgen desde otros ámbitos menos expuestos, pero no por ello menos violentos y dañinos.

Se me ocurre citar uno que es cada vez más común: el abuso de quienes van al volante de un vehículo cualquiera (dicen que mientras más grande el vehículo, más abusivo es quien conduce), que se traduce en una artera violación al derecho de libre circulación de otros conductores y de una gran mayoría de peatones. Son abusos que van desde pasar en luz roja, hasta parquearse en doble fila o en áreas destinadas a garaje, a ambulancias, a áreas verdes, al paso peatonal, etc. A este tipo de abusivos no les importa nada ni nadie que no sean su comodidad y ellos mismos. Les vale un comino si incomodan, hieren o matan a alguien. Por el contrario: muchos hasta se jactan de sus abusos y los celebran entre sí.

Es decir, no se trata de atropellos cometidos por ignorancia de normas o leyes. Tampoco por algún desliz, distracción o por estar bajo presión sicológica. Nada de eso. Son abusos que se cometen a sabiendas de que se está vulnerando reglas, que se está atentando contra el derecho de otros. Quienes actúan así lo hacen con premeditación y alevosía, con total descaro y prepotencia. Saben que la impunidad está de su lado y poco les importa que les estén viendo sus hijos, sus padres, sus amigos. El mensaje que transmiten no puede ser peor: hay que ser abusivos, prepotentes, cínicos y descarados para ‘triunfar’ en la vida.

Lo más triste es constatar cómo estos abusivos van ganando terreno, gracias a la cobardía de los abusados y a la indiferencia de quienes suelen ser testigos de los atropellos. Lejos de encontrar en las calles aliados para frenar a los atropelladores nuestros de cada día, lo que abundan son ‘consejos’ para no reaccionar, para dejar pasar, para no confrontar al abusivo “porque puede ser peor”. Si esto es lo que vivimos a diario en las calles, de parte de los que se sientan en tocos, ¿qué podemos esperar de los que están en tronos? Digo yo: debe haber un contubernio entre tocos y tronos, solo posible con el consentimiento de la mayoría