El NewsMuseum luso, la noticia como arte

Localizado en la monumental villa de Sintra, a 30 kilómetros al oeste de Lisboa, el recién abierto NewsMuseum está inspirado en su homólogo de Washington y cuenta con el apoyo de varias instituciones.



De hecho, exhibe alguna pieza, -como un conjunto de magnetoscopios y televisión de la década de los años 90-, cedida por la agencia española, que el mes pasado inauguró su propio museo, "La Casa de las Noticias.



En el NewsMuseum se hace un recorrido por el pasado, presente y futuro de las grandes noticias, por la historia de los medios de comunicación y por las figuras, reales y ficticias, que la marcaron.



Al contar la historia de los medios de los últimos 100 años "estamos inevitablemente contando la historia contemporánea de Portugal y también del mundo", explicó a Efe Rodrigo Moita de Deus, el director del espacio.

Existen incluso momentos en que esas dos historias se entrelazan.



Eso ocurre cuando "el periodismo hace historia y la historia hace periodismo", según Moita de Deus, quien citó como ejemplo la Revolución lusa del 25 de abril de 1974, que "no habría sido posible sin la participación de los medios".



De hecho, la llamada "Revolución de los claveles" se inició en la radio, y así se muestra en el museo, donde es posible sentarse en una recreación de la cabina del célebre Rádio Clube Português, desde la que se transmitió la contraseña que dio el pistoletazo de salida a la revuelta que acabaría con el régimen salazarista.



El fin de la dictadura y, en consecuencia, de la acérrima censura que ejercía sobre el periodismo, es un momento clave para la libertad en Portugal que el NewsMuseum ha querido honrar eligiendo este pasado lunes, día 25 de abril, para su inauguración oficial.



La importancia de la libertad de expresión y del "derecho que tenemos de informar y ser informados" es una de las bases de la institución, asegura su director.



A la entrada, el museo recibe a los visitantes con un globo luminoso gigante, en el que se pueden consultar los países en los que se honra la libertad de prensa y los que no, según el último informe de la organización independiente Freedom House.



El lado oscuro de la comunicación también se explora en el NewsMuseum, en una sección dedicada a la propaganda, una de las principales armas utilizadas por varios regímenes dictatoriales.



El NewsMuseum ofrece al mismo tiempo una parte más tradicional, en la que se exponen máquinas de escribir, telex o cámaras de vídeo de otros tiempos.



El periodismo deportivo tiene también su propio espacio, donde se recuerda a las figuras más mediáticas, como el fallecido futbolista Eusébio, el actual astro del Real Madrid y de la selección lusa, Cristiano Ronaldo, o el incomparable técnico José Mourinho, cuyo talento en juegos psicológicos se compara al del pensador italiano Nicolás Maquiavelo.



Y como el periodismo no solo lo hacen personas reales, el NewsMuseum rinde homenaje a grandes periodistas de ficción, como el Tintin belga o el célebre reportero del "Daily Planet", Clark Kent, conocido por todos como Superman.



Moita de Deus considera que, ahora que los medios están cambiando tanto, es "el momento ideal para trazar no solo el pasado y el presente de los medios de comunicación, sino también para centrarse en su futuro".