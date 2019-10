Comisión da vía libre a ley de incentivos petroleros

La comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, aprobó ayer el proyecto de ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera y remitió a la presidencia de esa instancia para que se inicie su debate en el pleno.



“"umplido el procedimiento e inmediatamente concluido la consideración del proyecto de ley, se ha recomendado la remisión a la presidencia de la Cámara de Senadores para que se pueda considerar en el pleno los próximos días", dijo su titular, René Joaquino, según reporte oficial.



La autoridad aclaró que entre las correspondencias recibidas en la comisión, y respecto a propuestas de modificación, enmienda u observaciones al proyecto, no se registraron de ninguna instancia que se oponga.



"Lo curioso es que no hemos recibido en la comisión ninguna nota de entidad estatal y no estatal que soliciten modificaciones o enmiendas al proyecto, por lo que se ha aprobado sin ninguna modificación ni enmienda, pero tampoco hemos recibido ninguna sugerencia, solicitud para suspender la misma", explicó.



Según el presidente de la Cámara Alta, José Alberto Gonzales, la norma podrá ser debatida en su estación en grande esta tarde. Sin embargo, todavía existen algunas voces opositoras en ciertas gobernaciones que cuestionan el documento.



La propuesta busca crear el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, financiado con el 12 por ciento de los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, lo cual restaría recursos a gobernaciones, municipios, universidades.