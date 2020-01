La jornada electoral es normal en las provincias

Con normalidad se inició esta mañana la jornada electoral en las localidades provinciales donde existen facultades integrales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), siendo la del norte, con sede en Montero, la más numerosa donde se tienen registrados 7.000 estudiantes y 160 docentes.



Francisco Sandóval, de la Corte Electoral Permanente (CEP), reveló que para que no falte material se mandaron 8.000 boletas de sufragio a Montero, donde hay habilitadas 26 mesas para estudiantes y una para profesores; la mayoría ha sido abierta, pero hasta las 10:00 faltaba una decena por funcionar porque no habían llegado los delegados.



San Ignacio



En la Facultad Integral Chiquitana (Faichi), que funciona en San Ignacio de Velasco, se inició la votación a las 8:30. Los universitarios no hicieron campaña como en la primera elección que fue anulada.



Allí están habilitados para votar 434 estudiantes de cinco carreras en tres mesas. Se observa un clima tranquilo y democrático.





Vallegrande



En Vallegrande hay tres mesas donde 800 votantes, entre alumnos y docentes, emitirán su sufragio. La votación comenzó a las 8:00 y se estima cerrar las mesas a las 16:00 para luego de una hora dar a conocer los resultados.



En el inicio de la votación en la capital cruceña, el presidente de la CEP, Róger Guzmán, reveló que también se inició a las 8:00 la jornada eleccionaria en Puerto Suárez y en Camiri.





,

Así transcurre la votación en San Ignacio de Velasco