Evo ordena la casa y se rodea de dos líneas de tecnócratas para 2019

La hipótesis más sonada decía lo siguiente: en la interna del MAS, el cambio de gabinete de Evo Morales refleja la derrota de la línea política de David Choquehuanca, el canciller aimara que acompañó al presidente 11 años y que se marcha del Gobierno a la par de los exministros René Orellana, de Planificación, y Alexandra Moreira, de Medio Ambiente y Aguas, dos excolaboradores suyos, para dar lugar a una corriente de profesionales de clase media, alineados con el vicepresidente Álvaro García Linera. La designación de Mariana Prado, la exjefa de gabinete de la Vicepresidencia, como relevo de Orellana era la señal que sustentaba ese análisis político, patentado por analistas como Gustavo Pedraza, exministro de Tierras de la gestión de Carlos D. Mesa.

Pero fuera de la influencia que, hipotéticamente, perdió el excanciller, o más allá de la que pudo ganar el número dos del Gobierno, otros tres analistas políticos y algunos voceros gubernamentales y de oposición apuntan a que el meollo del ajuste ministerial es la ejecución de un paso táctico de cara a 2019, donde, más allá de la ley, la única carta que puede reproducir el poder del MAS es la habilitación de Morales para otra reelección continua (una encuesta de enero de Equipos Mori en las capitales del eje troncal más El Alto dice que el 58% aprueba su gestión).

Cuando faltan solo dos años para las elecciones generales y luego de la derrota de Morales en el referéndum de ‘repostulación’ (2016) que ratificó su inhabilitación constitucional para postularse, la disputa más urgente del oficialismo es cómo habilitar su candidatura (la encuesta de Mori señala también que un 63% del electorado de las ciudades del eje troncal opina que Morales debe concluir su mandato en 2019 y no presentarse a la reelección).

“Para mí, de verdad, no es un problema ganar. El problema es cómo habilitarse, y saludo que han bosquejado como cuatro o cinco líneas para hacerlo”, dijo Morales, en una entrevista que sostuvo con Séptimo Día la semana anterior. “El cambio de gabinete es una táctica política para garantizar la revolución democrática y cultural”, explicó días después en su cuenta de Twitter.

Tiempo preelectoral



“Se necesita operadores que puedan trabajar la agenda 2017-2020. Y la Agenda 2025”, explica el cruceño Reymi Ferreira, ministro de Defensa, uno de los 10 que fueron ratificados en el cargo.

Dice él que se mata de risa con sus colegas cuando lee sobre teorías que dicen que los cambios de gabiente son el resultado de disputas internas, donde una corriente ‘pachamámica’ salió del Gobierno derrotada por otra pragmática, pues, en realidad, el asunto pasa por la recomposición de sus bases y por resolver asuntos que preocupan al electorado, como el mal funcionamiento de la justicia (algo que puede afectar la percepción sobre la gestión estatal).



El presidente tenía que ordenar la casa. La crisis de desabastecimiento de agua potable en La Paz y El Alto golpeó la imagen gubernamental. A esta sentida deficiencia de gestión, que afectó a electores de clase media y clase media alta de más de una ciudad entre noviembre y diciembre del año pasado, le precedieron casos de corrupción que involucraron a funcionarios, como en el del Fondo Indígena, donde fue detenida la exministra Nemesia Achacollo, o el caso CAMC, donde, al menos, dos funcionarios del Ministerio de la Presidencia fueron sindicados.

Así lo relata otra alta fuente oficialista, que pidió no se cite su nombre, y que señaló que, efectivamente, han salido del gabinete algunos elementos cercanos a Choquehuanca, pero, más que por una pugna interna, por errores propios que pudieron perjudicar la búsqueda de respaldo popular para la repostulación. Moreira no pudo con la crisis del agua y renunció antes de ser interpelada por la Asamblea Plurinacional. Entonces, el presidente pudo dar lugar a las sugerencias del ‘vice’ porque asume que no tiene aspiraciones para 2019.

Para el politólogo Carlos Guzmán, exasesor de la bancada Demócrata en el Congreso, los cambios configuran un equipo en el que lo profesional predomina sobre los símbolos, los ‘ponchos’ y polleras. Es un equipo mayoritariamente de tecnócratas. Con ellos se buscará ordenar las cosas.

“No es cierto que una facción, la de (David) Choquehuanca, hubiese sido derrotada. Choquehuanca y (Juan Ramón) Quintana, ellos mismos, han solicitado trabajar desde la sociedad civil. Están saliendo a trabajar políticamente en áreas debilitadas”, opina Ferreira, cuando se le consulta sobre qué relación hay entre la salida de los colaboradores históricos de Evo Morales y la búsqueda de la ‘repostulación’. Según Ferreira, “todas las encuestas nos han dicho que el principal problema del país es la justicia”. Por eso es que Morales puso el peso de Héctor Arce en el Ministerio de Justicia, fusionado con el de Transparencia.

En la oposición hay voces que también ven un sentido preelectoral en los cambios. “Es una movida magistral lo que ha hecho el MAS con Héctor Arce, Choquehuanca y Quintana, (porque los últimos), van a bajar a las bases para articular y generar la movilización social ya que entramos en una etapa de campaña y presión social para imponer la reelección de Morales”, dijo la diputada Lourdes Millares, de Unidad Demócrata, citada por ANF.



“Pretender que estos ministros van a estar alejados de la campaña o de la repostulación es un sinsentido. Para nosotros es parte de un mismo proyecto y este gabinete va a tener mucho que hacer y decir a la hora de las elecciones de 2019”, explica Javier Zavaleta, diputado por el MAS.

Y a todo esto, quienes habían promovido cambios ministeriales desde el interior del partido de Gobierno, ahora se dicen satisfechos con los ajustes hechos. Es el caso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Cstucb), que encabeza su secretario ejecutivo, Feliciano Vegamonte.

“En los ministerios, las autoridades deben ser técnicas pero a la vez políticas. En el tema de la ‘repostulación’ vamos a coadyuvar a las autoridades para socializar los cuatro mecanismos. Pero, sobre los elegidos, respetamos las decisiones del presidente”, dijo el líder campesino, que antes observó que algunos ministros “tuvieron problemas de gestión”.

“En ampliado del Conalcam (Consejo Nacional por el Cambio), hemos hecho recomendaciones y el presidente las ha transmitido: ser los primeros en llegar y ser los últimos en irse del trabajo”, dice Juanita Ancieta, máxima ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa.

La segunda línea



Hay otro detalle en el nuevo equipo de Morales. Después del presidente y del ‘vice’ está la línea de mando de los 20 ministros. Y ahora se consolidó una segunda línea de mando con varios viceministros y ejecutivos estatales con el peso de ser exministros. La observación es de la politóloga Helena Argirakis, exconsultora de algunos ministerios.



Por ejemplo, el exministro de Autonomías, Hugo Siles, con la desaparición de esa cartera, fue reacomodado en el Viceministerio de Autonomías. El exministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, designado viceministro de Transparencia. O el exministro de Minería, José Pimentel, nombrado presidente de la Comibol.



Eso sin contar con los viceministros de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, o de Transportes, Galo Bonifaz, exjefe de bancada del MAS. Para Argirakis, esta segunda línea de mando recupera la experiencia en gestión estatal y da pie al resurgimiento de cuadros para 2018, cuando sea el turno “del gabinete de repostulación”