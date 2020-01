Por San Juan controlan calidad de los chorizos y prohíben las fogatas

A pocas horas de la víspera de la festividad de San Juan, el gobierno municipal intensifica los controles de la venta de chorizos en los centros de abastecimiento y, a través del decreto edil 289/2017, ha prohibido las fogatas públicas y privadas.

La directora de Abastecimiento y Servicios de la Alcaldía cruceña, Sonia Rueda, encabeza los operativos, que se iniciaron en el mercado Mutualista. Alrededor de 100 personas, entre salubristas, veterinarios e inspectores, se han organizado para realizar los controles en los distintos centros de abastecimiento, y en caso de decomiso emiten un acta y un comparendo.

Según Rueda, entre el martes y el mediodía del miércoles se decomisaron 107 kilos de chorizos y una variedad de embutidos de mala calidad y con fecha de vencimiento caducada, entre otros, en los mercados Abasto y Primavera, esto al margen de los 400 kilos de salchichas y chorizos decomisados la semana pasada por Defensa al Consumidor.

Más control hoy y mañana

El plan San Juan, como se ha denominado a este operativo de control, continuará hoy y mañana con la finalidad de garantizar a la población el consumo de productos en buen estado, que este sea de calidad y que esté autorizada su comercialización.

“El producto decomisado tenía vencida su fecha de consumo y no era bueno, por lo que fue retirado, pues es nocivo para la salud del ser humano”, dijo la responsable de Abastecimiento y Servicios.

A través de los operativos se verifica no solo el estado de los embutidos, sino también las salsas que acompañan los chorizos, y que también se consumen en esta fecha, además el uso de gorros y mandiles por parte de los comercializadores.



A decir de Rueda, tanto la lista emitida por el gobierno departamental como la Alcaldía han sido unidas y se colocan en cada centro de abastecimiento.

La funcionaria aprovechó para invitar a la población al festival del chorizo que se realizará hoy, desde las 8:00, en el mercado Ramafa.

Por su parte, el Ministerio de Salud; el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor; el Servicio Departamental de Salud; el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria; y el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud presentaron una lista con 51 empresas de embutidos que cumplen con parámetros de calidad e inocuidad para comercializar productos en San Juan. “Antes de comprar un producto la población boliviana debe asegurarse de que la bolsa esté cerrada y refrigerada, no hinchada, que el producto no esté expuesto al sol y que tenga fecha de vencimiento vigente", recomendó el viceministro Guillermo Mendoza.

Nada de fogatas

El alcalde Percy Fernández emitió el decreto N.º 298/2017, que establece que está prohibido realizar fogatas los días 22, 23 y 24 por la festividad de San Juan.

La norma, aprobada el 7 de junio, hace referencia a la Resolución Ministerial N.º 241 del 5 de junio, que prohíbe en todo el país la quema pública o privada de cualquier elemento combustible durante San Juan.

Recuerda que está en vigencia la Ordenanza Municipal 048/2001, que prohíbe fogatas en las vías públicas, como calles, radiales, avenidas perimetrales, sea que estén pavimentadas, enlosetadas o que sean de tierra. Los infractores serán sancionados con multas de Bs 500 para los domicilios, Bs 700 para los comercios y Bs 1.500 para las industrias.

La Alcaldía habilitó el número telefónico 800-33-5000 para que los vecinos puedan denunciar actos que contravengan la norma.