Un ‘cochala’ en Hollywood

Por Alicia Bress Perrogón



Fotos Chochoè Photography ( Roberto Dorado ) Juan Bastos /Mikul Robins /Internet

Cuando sus padres, Bernardo Peña y Mercedes Paz, se divorciaron, la vida de Bernardo Peña, dio un vuelco completo. Con tan solo ocho años, dejó Cochabamba, su ciudad natal y se fue a vivir a Estados Unidos, con su madre y su abuela materna, Beatriz Berdecio, lejos de su papá, de sus primos y de sus amigos de infancia.

Jamás se le pasó por la mente que se convertiría en uno de los actores bolivianos más sobresalientes y que su capacidad y versatilidad le abrirían las puertas de Hollywood, llegando a integrar el elenco de importantes series y producciones estadounidenses como La ley y el orden, Numbers y Sothland y a actuar en películas con reconocidos actores como Nicolas Cage, uno de los artistas que integraba su lista de favoritos con los que quería llegar a trabajar.



De niño pensó que sería pintor, ilustrador o escultor, porque siempre dejaba volar su imaginación y su creatividad para pintar y dibujar. Incluso, cuenta que en el colegio tuvo algunos problemas porque en vez de dar exámenes se ponía a hacer ilustraciones. “No era muy buen alumno, siempre estaba soñando. Le hice pasar algunos momentos complicados a mi mamá”, recuerda.

A pesar de haber pasado la mayor parte de su vida en el país del Norte, no pierde su acento cochabambino. Sin embargo, cuando habla inglés, lo hace a la perfección y parece un estadounidense más, aunque por su aspecto y su look versátil también puede asemejarse a un árabe, a un latino o a cualquier otro personaje que el apasionante mundo de la actuación le exija.

“He hecho personajes de todo tipo. Nunca me sentí limitado y creo que por eso Hollywood me ha empleado como tal. Soy un actor con un look muy versátil, por lo que puedo encarnar a un americano, boliviano o a un árabe”, señala Bernie, como lo llaman sus familiares y amigos. Cuenta también que el año pasado concluyó la película Violación: Una historia de amor, que se estrenará en breve y donde actúa con Nicolas Cage y que en marzo comenzará las grabaciones de La entrega, una miniserie nacional que aborda la problemática de la trata y tráfico de personas y que a fin de mes se anunciará en una conferencia de prensa.

Coordinar el día y la hora para hacer la entrevista no fue fácil porque, desde la primera semana de enero Bernardo ha estado ocupado participando en diferentes audiciones para proyectos muy importantes en los que confía en que será seleccionado.

Con reconocidos actores Un tiempo de descanso en el set de Vengeance: A Love Story (Violación: Una historia de amor) muestra a Bernardo con los actores Nicolas Cage y Dwayne Boyd, con los que actúa en la película.

Sencillo y reservado

Es una persona muy sencilla, sin aires de grandeza y mucho menos de creerse como una celebridad, dicen sus allegados. “Simplemente soy un ser humano, muy solitario, que trabaja por su carrera de actor. Por eso no me interesa que se conozca mucho de mi vida privada”, explica Bernardo.

Solo confirma que hace dos años se divorció de la madre de sus tres hijos: Lucas (9), Diego (7) y Lily (5), que son su razón de vivir, de luchar y de querer ser mejor cada día. Pese a su discreción admite que tiene una nueva pareja, la también actriz Patricia García, la que conoció en el rodaje del primer capítulo de La entrega.

Admite que no tiene una rutina definida. Ni siquiera come en horas determinadas, lo hace cuando tiene hambre. Al levantarse se prepara un café, tiende su cama y comienza su día, que suele ser diferente uno del otro. Puede empezar yendo a audiciones, a sus grabaciones o simplemente leyendo los libretos que tiene que aprender o mirando algunas películas que el sindicato de actores le ha dado como tarea para someterlas a votación.



El actor, nacido en Cochabamba el 3 de octubre de 1974, actualmente vive en Los Ángeles en un barrio que se llama Corea Town, donde comparte su espacio con un ‘roommates’.

Bernardo cuenta que su habitación es simple. Tiene dos camas, un sillón, dos closets, una mesa, una silla, un televisor, algunos cuadros y el mayor de sus tesoros son las muchas fotografías de sus seres queridos, y en especial de sus hijos, las que tiene repartidaspor todos lados. Además colecciona velas de diferentes tipos, tamaños olores y colores. No recuerda desde cuándo, pero hace tiempo ya que las compra porque le gustan mucho.

Una guitarra y un cajón peruano (un instrumento de percusión) son sus compañeros de penas y alegrías. Cuando no tiene nada que hacer le fascina tocar estos instrumentos, componer canciones y cantar. Es su pasatiempo favorito, además de cocinar, que es su otra gran pasión.

Hizo muchos cuadros y esculturas, pero de ellos solo quedan unos pocos, los demás están en el recuerdo. Con las idas y venidas no sabe donde se quedaron. Sin embargo, con sus hijos siempre trata de desarrollar su habilidad para la pintura y el dibujo y los impulsa a crear. Para ello les ha realizado varios diseños de superhéroes.

En pleno trabajo de filmación. Una imagen en el set para el rodaje del teaser de Pseudo, una película dirigida por Rodrigo Patiño, en 2013. El actor destaca que ha hecho personajes de todo tipo, sin encasillarse en uno solo. Nunca se sintió limitado y cree que eso le ha valido de mucho para llegar a la meca del cine.

Dos culturas, dos idiomas

Asegura que nunca vio que ser latino fuera una desventaja en Estados Unidos, por lo que no se sintió diferente a los norteamericanos. Considera que hablar dos idiomas y vivir dos culturas al mismo tiempo, le facilitaron las cosas y le abrieron las puertas.

La discriminación no fue parte de su vida y esto cree que fue gracias a su madre y a su abuela materna que lo criaron en un ambiente totalmente bicultural, bilingüe y, sobre todo, muy artístico, ya que su abuela Lita, como la llamaba Bernardo, que hace casi cuatro años que falleció, era una gran artista, escultora y pintora y tenía unas manos de oro para las manualidades y la cocina, habilidad que también fue heredada por el nieto.

Si bien se fue a vivir a Estados Unidos, el contacto con su padre nunca lo perdió. hablaba muy seguido con él por teléfono y todos los años volvía a Cochabamba y se quedaba durante dos o tres meses para compartir con su familia paterna. Estudió casi toda la primaria en Sacramento (California), pero a los 16 años le pidió a su madre estudiar el resto de la secundaria en Bolivia, por lo que sacó su bachillerato en Cochabamba, su ciudad natal y a la que vuelve cada que puede.

“Tenía siete años cuando mis papás se separaron. Lo extrañaba mucho, especialmente cuando habían actividades de familia, porque él se quedó en Bolivia. El divorcio en ese tiempo no era tan común entre mis compañeros de curso. Sin embargo, no perdimos el contacto y hablábamos por teléfono siempre y cada año me iba de vacaciones o él también venía. Tuve una excelente relación con él. Fui un niño un tanto solitario, pero eso me ayudó a desarrollar mi imaginación”, recuerda Bernardo.

La actuación lo envolvió

El actor que le dio vida a Pablo Mendieta en la película Olvidados, recién a sus 22 años decidió que sería actor. Fue algo que no lo tenía pensado. Al concluir el bachillerato, a sus 18 años, retornó a Sacramento y por casualidad una señora se le acercó y le dijo que debería dedicarse al modelaje o a la actuación. Como era bastante tímido, se sintió incómodo, pero su madre lo convenció de tomar clases de actuación con un actor muy reconocido en Broadway, Edward Claudio, que en medio de varios alumnos, reconoció el talendo de Bernie y empezó a darle clases individuales.

Luego de varios meses entró a Cosumnes River College a estudiar Artes Dramáticas bajo la tutela de Frank Condon, muy reconocido en el mundo del teatro en Estados Unidos, quien lo convirtió en su actor principal. Su primera obra fue Sueño de una noche de verano, una adaptación musical de la obra de Shakespeare y así comenzó su despegue, teniendo papeles estelares en varias obras y después participando en spots hasta llegar a obtener roles en series de televisión, novelas y películas estadounidenses y también nacionales.

“Para llegar lejos hay que tener determinación, preparación y formación. Hay que ser perseverante. Mucha gente se desanima porque no le sale un trabajo después de 10, 20 o 30 audiciones. Cuando comencé a trabajar en Hollywood fui a 60 audiciones antes de que me llamen para mi primer trabajo, que fue un spot de la cerveza Miller Lite, eso me abrió las puertas para entrar al Sindicato de actores de Estados Unidos”, remarca Bernardo.

Califica este momento que vive como el mejor de su carrera. “El año pasado fue un gran año, hice un spot para Ford. Trabajé en el piloto de La entrega e hice la película con Nicolás Cage. Este año estoy audicionando para grandes proyectos”, cuenta entusiasmado y seguro de que de esas pruebas saldrán nuevos papeles para él.

Una foto del recuerdo en 1978 Bernardo, cuando tenía cinco años, acompañado de su mamá, Mercedes, y de sus tíos, Magaly, Fernando y Eduardo Berdecio en Santa Cruz, donde vivió parte de sus primeros años.

Sueña en grande

Desde que decidió ser actor Hollywood no le quitó el sueño porque la actuación es su pasión y siempre supo que con esfuerzo, dedicación y trabajo lograría todos sus objetivos. “El error que cometen muchos actores en general, es que llegan a Hollywood y se ponen una fecha límite y si no se cumple, vuelven atrás. Creo que cuando uno ama hacer algo, no importa si con ese trabajo te haces rico o famoso. Igual lo haces, porque te gusta y te apasiona ¿cierto?”, resalta.

¿Y has ganado mucho dinero? Le preguntamos. Asegura que solo lo suficiente como para poder cumplir con todas sus responsabilidades. “De rico, nada todavía”, afirma entre risas.

Incluso dice que pasó momentos difíciles, pero nunca pensó en desistir. Más bien, de forma paralela y sin dejar la actuación ni los talleres de formación actoral, trabajó como mesero, cocinero, mensajero y hasta de operador de teléfonos durante varios años. Luego puso un estudio audiovisual para filmar videos y spots. Hizo de todo un poco para no tener que abandonar lo que es su mayor pasión.

Su sueño más grande es trabajar en una película y una serie por año y dedicarse más al teatro, que es donde comenzó el despegue de su carrera. Asegura que es su primer amor, aunque no parezca, porque ha actuado más en cine y series de televisión que en teatro, pero le encanta, es lo que le enseñó a tener disciplina y a trabajar con mucho empeño. Más adelante piensa dedicarse a dirigir, producir y a escribir.

Agrega que le encantaría llegar a trabajar con directores como Alejandro González Iñárritu, Martin Scorsese, David Lynch, Guillermo del Toro y otro menos conocidos, como Kenneth Lonergan. Asimismo, espera alguna vez poder compartir roles con actores a los que admira, como Anthony Hopkins, Morgan Freeman, Benicio Del Toro, Denzel Washington, Liam Neeson, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., James McAvoy y Woody Harrelson, entre otros.

“La actuación me ha dado todo. Me dio la oportunidad de expresarme sin miedo, porque era muy tímido y de compartir todas mis experiencias de una manera positiva. Además de darme tantas alegrías, me ha enseñado a sacrificarme, a ser más fuerte y me ha hecho conocer a gente que considero como mis hermanos y mejores amigos. Me ha permitido conocer más del mundo y de Bolivia”, señala.

Si bien Bernardo es más conocido como actor, él es un artista consumado, afirma su madre, Mercedes Paz Berdecio. Es músico, escultor, pintor, poeta, escritor y todo lo hace con la sencillez más grande y sin hacer alarde de sus múltiples talentos. Desde niño también practica artes marciales y sueña con llegar a rodar una cinta como las de Bruce Lee o Jackie Chan, películas de las que siempre fue aficionado.

Un descanso en Yucatán Un día libre en el rodaje de la película se fueron de playa con Carla Ortiz, Juan Pablo Castañeda, Liam Waite, Olga Fonda, Mauricio Martinez, Mark Tacher y Steve Wilcox, entre otros.

Las mujeres de Bernardo

Dos mujeres han sido pilares fundamentales en la vida de Bernie, que es hijo único y eso hizo que se sintiera solo, pero que en la soledad aprendiera a desarrollar su imaginación, lo que después le ayudó mucho en las artes.

Cuando se fueron a vivir a Sacramento, en el año 1982, con su mamá, el cambio brusco y las dificultades no se sintieron tanto, porque tuvieron a su ángel en el país del norte, como califica Mercedes a la abuela Lita, que había enviudado hacía un par de años, quien no solo les abrió las puertas de su casa, sino que prácticamente se hizo cargo de la crianza de Bernardo.

“De no haber sido por ella, mucho de lo que logramos en Estados Unidos no hubiese sido posible. Yo regresé a la universidad y, además, tuve que trabajar para mantenernos, lo que no me permitía darle mucho tiempo a mi hijo. Mi mami tomó mi lugar con Bernie durante la semana. Decía que no era su nieto, sino su hijito. Ella lo llevaba y recogía del colegio, la que iba a sus partidos de deportes y la que asistía a las actividades del colegio. Viajaron a muchos lugares juntos”, recuerda Mercedes.

Los fines de semana disfrutaban los tres. Aunque muchas veces solo ella y Bernardo hacían actividades de madre e hijo. Se iban a cine, a visitar los museos, a algunos parques o viajaban a conocer otras ciudades de California. Aprovechaban el poco tiempo que tenían para estar juntos.

“Mi abuelita y mi mamá me dieron todo en la vida. Todo lo que soy, se los debo ellas. Mi amor al arte, a la cocina y a la vida misma es gracias a estas dos grandes y valientes mujeres. En casa de mi abuela, que era mi segunda mamá, aprendí a cocinar, a bailar, a cantar, a estar siempre feliz y a disfrutar de todo en la vida”, manifiesta Bernardo, que recuerda con cierta nostalgia los viajes que hacían con su madre en su pequeño Capri rojo, en el que se iban escuchando y tarareando las canciones de Stevie Wonder y Lionel Richie.

La otra mujer que es muy importante en la vida del actor es su hija, Lily. Ella, según afirma Bernie, es un fiel retrato, una ‘mini me’ de su mamá.

“Mi hija me enseñó otro tipo de amor. Es algo que uno no puede explicar. Me pone feliz verla creciendo con el mismo espíritu de luchadora que tiene mi mamá y que también tenía mi abuela”, concluye el actor

Una persona agradecida con Dios Antes de dormir dice que agradece a Dios por los dones que le ha dado. Le da gracias hasta por las adversidades y malos momentos en su vida, porque reconoce que lo han hecho más fuerte.

“Mi sueño más grande es poder trabajar en una película y serie por año y dedicarme más al teatro... es mi primer amor, me encanta, es lo que me enseñó disciplina”