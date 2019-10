'Lean On' es la canción más escuchada en Spotify

"Lean On", un melancólico tema electrónico de Major Lazer que se ha vuelto un éxito bailable en las discotecas, se convirtió en la canción más escuchada jamás en el sitio de streaming Spotify.



Lanzada en marzo, "Lean On" ha sido escuchada cerca de 528 millones de veces hasta este jueves.



Superó a "Thinking Out Loud", una balada del inglés Ed Sheeran que el mes pasado fue nombrada con gran bombo como la canción más escuchada en la historia de Spotify, gracias a sus 500 millones de reproducciones.



"Lean On", que tiene un poco de influencia india sobre un ritmo house, fue una colaboración entre la banda de electrónica Major Lazer, de Los Ángeles, y el productor francés DJ Snake. La cantante danesa Mo canta el coro.



El video fue filmado en India e incluye secuencias de baile inspiradas en Bollywood.



"Lean On" ocupó el número uno de las listas de éxitos en Estados Unidos y ha sido especialmente notoria en Europa, Australia y Nueva Zelanda.



Spotify, con sede en Suecia, afirma tener 75 millones de usuarios activos y es por lejos la mayor empresa de la creciente industria del streaming, que permite escuchar música a demanda.



Como el streaming es un fenómeno nuevo, casi ninguno de los grandes hits de Spotify tiene más de unos años.



Las siguientes canciones más escuchadas en la corta historia de Spotify son "Cheerleader", un remix del cantante de reggae OMI; "Uptown Funk", de Mark Ronson y Bruno Mars; y "Take Me to Church", de Hozier. Todas fueron lanzadas en 2013.



Por otra parte, la recién estrenada canción "Hello" de la británica Adele rompió récords en su debut y está ahora en el primer lugar de los temas más escuchados, pero aún su total de reproducciones está por debajo de los 126 millones de clics.

