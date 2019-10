Paraguay da la espalda a Venezuela en el Mercosur

El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, anunció este martes que Paraguay no acudirá a la reunión del Mercosur prevista para el sábado en Montevideo, en la que se tratará el traspaso de la presidencia a Venezuela, ya que considera que Uruguay debe seguir con el mandato hasta que se vea un cambio en el país caribeño.



Loizaga explicó que la ausencia de Paraguay se basa en que el traspaso de la presidencia debe darse en la Cumbre de cancilleres y jefes de Estado del Mercosur, y no en el Consejo del Mercado Común (CMC) del bloque.



Uruguay convocó la reunión del CMC, que es el principal órgano de decisión del bloque después de la Cumbre de jefes de Estado, para el próximo 30 de julio.



"Hace 25 años que es el procedimiento que viene llevando adelante el Mercosur y nosotros estamos apegados a ello y Paraguay no va a participar de esa reunión", dijo Loizaga tras entrevistarse con el presidente paraguayo, Horacio Cartes.



Loizaga añadió que la rotación de la presidencia no es algo que se realiza de forma "automática", sino que ha de producirse en esa reunión de cancilleres y jefes de Estado, y por consenso.



"Estamos por el orden jurídico (...) Ya tuvimos una experiencia muy negativa cuando lo político se interpuso a lo jurídico", comentó el canciller, en referencia a la suspensión de Paraguay del Mercosur en 2012, tras la destitución del presidente Fernando Lugo en un juicio parlamentario.



El canciller admitió que el Mercosur "está en una situación difícil" debido al traspaso de su presidencia, y explicó que Paraguay contempla como posible alternativa que Uruguay siga al frente del bloque hasta que se produzcan cambios en Venezuela.



"Para nosotros, no habiendo un traslado de la presidencia, Uruguay debería continuar hasta que se encuentre un hecho que cambie la situación que vemos en este momento en Venezuela", dijo.



El mandato del Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) está en manos de Uruguay y según el orden de rotación del bloque le corresponde a Venezuela asumir la presidencia durante los próximos seis meses.



En el grupo no hay consenso sobre si traspasar o no el mandato debido a la situación política y económica del país caribeño, siendo Brasil y Paraguay los Estados más reacios a que se concrete el traspaso.



Paraguay dio su apoyo explícito al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para aplicar la Carta Democrática de esta organización a Venezuela, un instrumento jurídico que puede llevar a la suspensión del país del ente y que busca aumentar la presión internacional sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.