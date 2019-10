“Trump delira”, escriben en el cielo de California

Varios aviones dibujaron el viernes en el cielo californiano eslóganes denunciando al conservador Donald Trump, candidato que encabeza las encuestas para las elecciones primarias republicanas de cara a las presidenciales de 2016 en Estados Unidos.



"¡Estados Unidos es genial! Trump es repugnante", se podía leer en el cielo azul, en uno de los mensajes dibujados por seis aviones que sobrevolaron el anual desfile del Torneo de las Rosas en la ciudad de Pasadena, en las afueras de Los Angeles (suroeste), según la televisora CNN.



Los varios miles de personas que acudieron al desfile de año nuevo también pudieron ver a los aviones escribir en el aire: "Cualquier cosa menos Trump", "Trump ama odiar" y "Trump está en pleno delirio".



Responsable de la idea



Según el canal televisivo CBS News, la persona detrás del original espectáculo político sería un hombre de negocios del estado de Alabama (sur) llamado Stan Pate. Fotos de Pate circulaban en las redes sociales.



En la mañana del sábado, Trump, que provocó revuelo en varias ocasiones al proponer por ejemplo prohibir la entrada a Estados Unidos de musulmanes, todavía no había manifestado su reacción.



"2015 fue un año muy particular, y ¡les agradezco por su apoyo!", escribió el multimillonario en su saludo de año nuevo publicado en Facebook. "¡Juntos estamos haciendo historia! La mayoría silenciosa ya no es silenciosa", agregó Trump.

