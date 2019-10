Evo afirma que la justicia se la usa para corromper

El presidente Evo Morales sostuvo este domingo, en el programa televisivo "El pueblo es noticia" de Bolivia TV, que ha llegado a la conclusión de que el debido proceso es utilizado para corromper a jueces, a fiscales y a operadores de la justicia, lo que permite a delincuentes y narcotraficantes obtener pronto su libertad, una vez han sido procesados o apresados.



El mandatario hizo esta declaración cuando fue consultado sobre el escándalo de la FIFA que ha alcanzado a dirigentes de la Federación de Fútbol de Bolivia (FBF), siendo Carlos Chávez uno de los primeros indagados.



Evo contó que en el partido inaugural del Mundial 2014, en Brasil, cuando se tomaba un café con líderes de la Confederación

Sudamericana de Fútbol y de la FIFA, le mencionaron de la corrupción en la que, supuestamente, participaba Chávez. En ese momento no se tenían pruebas para iniciarle un proceso, dijo.



Cuestionó también a la defensa del dirigente de la FBF. “Hay un gran bufete (de abogados) en Santa Cruz, (que) indirectamente ya está implicado en temas de corrupción (…) Yo llego a la conclusión de que el debido proceso es un centro de corrupción y extorsión”, dijo.



El jefe de Estado no se quedó solo con esas declaraciones, señaló que delincuentes o narcotraficantes a nombre del debido proceso pagan a abogados, no para ganar legalmente. “¿Qué hacen? El bufete saca plata no para ganar ilegalmente (…) ponen plata al juez, al fiscal y a todos los operadores y afuera (de la cárcel) ese delincuente. Ahí Radica el problema de corrupción”.



Investigación a Chávez



La Fiscalía citó a Carlos Chávez a prestar su declaración informativa el viernes pasado, en Sucre, por el proceso penal abierto en su contra por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, evasión tributaria, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo.



Sin embargo, no se hizo presente porque un día antes emprendió viaje a Paraguay para asistir a una reunión de la Conmebol. Chávez es el primer dirigente de la FBF indagado por la justicia boliviana en el marco de una investigación estadounidense sobre la corrupción en la FIFA, hecho que ha llevado a que el representante máximo de esta institución deportiva, Joseph Blatter, renuncie al cargo.