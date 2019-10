Otro mensaje en láminas reemplaza al ofensivo

Funcionarios de la Dirección de Control y Productos del Municipio de Santa Cruz realizaron un operativo de inspección en el mercado Mutualista, este miércoles, para evitar la comercialización de la polémica lámina que contiene mensajes discriminatorios en contra de las madres de los llanos.



En la inspección no se encontró ninguna lámina en los puestos de venta y, en su lugar, se halló un nuevo afiche con un mensaje distinto.



“La editorial mandó a retirar todas (las láminas) y ha cambiado por otra nueva”, dijo Elio Antelo, jefe de Control de Productos y Servicios de la Alcaldía a los medios de comunicación



Antelo agregó que sacará de circulación todo afiche "donde haya este tipo de contenido de lectura que ofende a la mujer cruceña”.



La lámina educativa, dirigida a estudiantes para celebrar el Día de la Madre, contiene elementos descalificativos hacia el rol que desempeñan las mamás de los llanos, atribuyéndoles el descuido de sus hijos y tendencias superficiales.



Nuevo mensaje



En el nuevo afiche, que contiene las mismas imágenes en uno de sus lados, se puede leer: "El amor de la madre es el combustible que hace que un ser humano logre lo imposible. La madre de los llanos tiene un fuerte lazo de cariño y amor para sus hijos. Es una madre que inspira calidez, seguridad, templanza y amistad a sus hijos. Es una mujer que brinda de manera incondicional todo de su ser, dando todo su esfuerzo en el trabajo, pensando en el bienestar de sus hijos. Extiende su corazón hacia su familia, siendo un ejemplo para la educación de sus hijos, enseñándoles el camino del bien, la dicha y la prosperidad en la vida. En sus ojos refleja el cariño inmenso que siente por cada uno de sus hijos. Es una madre que daría todo por la superación de sus hijos".



Denuncia de las autoridades



Por su parte, la gobernadora de Santa Cruz, Ruth Lozada, la alcaldesa, Desirée Bravo, la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Zapata y la presidenta del Comité Cívico femenino, Siony González de Álvarez realizaron una denuncia en el Ministerio Público en contra de Basilio Roque, autor de las láminas con contenido discriminatorio que pidió disculpas este miércoles a la mañana.



"Nosotros llegamos a la Fiscalía a presentar nuestra demanda y sabemos que el señor pidió disculpas, pero no hay disculpas, porque ese mensaje no sólo se ha leído en Bolivia sino en el mundo y, donde hay herida, cicatriz queda", dijo la gobernadora.



"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, hay una indignación total, por más de que el señor ha pedido disculpas no vamos a parar hasta que haya una acción legal con una sentencia de respuesta", enfatizó la autoridad.



La Ley Contra el racismo y toda forma de discriminación prevé cárcel de hasta cinco años en caso de difusión de contenido discriminatorio en contra de una persona.



Las repercusiones en las instituciones de Santa Cruz fueron de repudio y la postura de aplicar la Ley contra el Racismo se ha generalizado a varios ámbitos como el Comité Cívico y la Plataforma de la Mujer.