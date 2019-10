Cinco estrategias para estar sano en invierno

Durante el invierno se es más propenso a sufrir padecimientos respiratorios, a aumentar de peso e incluso sufrir depresiones y cuadros de estrés, según dicen los entendido. Aquí 10 consejos para sobrellevar de mejor manera esta temporada.



1. Mantener y reforzar los hábitos de higiene. En invierno, los virus que causan enfermedades respiratorias circulan con mayor frecuencia, por lo que la tasa de contagio aumenta al permanecer en ambientes cerrados y mal ventilados. Una de las recomendaciones básicas para mantenerte sano es lavarte las manos y reforzar los hábitos de higiene.



2. Además, se debe tapar la boca al momento de estornudar o toser para evitar la propagación de los gérmenes. Asimismo, hay que evitar tocarse los ojos, la boca y nariz.



3. Evitar cambios bruscos de temperatura, entrando y saliendo de ambientes con climas extremos, esto es perjudicial para la salud. Por eso, se debe tomar en cuenta que la temperatura de la vivienda o de la oficina debe estar en torno a los 22º C, y es aconsejable ventilar periódicamente los ambientes.



4.- Cuidar de la alimentación. En invierno, el cuerpo necesita más calorías para afrontar el frío, lo cual puede provocar un aumento de peso durante la temporada. Para evitar esta situación, mantén los horarios de alimentación, modifica la temperatura de las comidas con alimentos tibios y añade a la dieta una variedad de frutos secos.



5. Aumentar la ingesta de vitaminas para combatir los malos efectos del invierno. Consumir alimentos que contengan vitaminas A, C Y D (cítricos, verduras de hoja, lácteos, entre otros). La vitamina A evita la resequedad del cutis y las grietas en los labios. Por su parte, la vitamina C ayuda a aumentar las defensas y a prevenir resfriados.