Samuel rechaza dichos del Gobierno por Soboce

El empresario Samuel Doria Medina negó los dichos de la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, quien señaló que el ex dueño de Soboce fue obligado a vender sus acciones debido a la "mala relación" que tenía con sus ex socios peruanos.



Además confirmó que la alianza Unidad Demócrata, compuesta por los partidos políticos Unidad Nacional (UN) y Movimiento Demócrata?Social (MDS), finalizó luego de las elecciones nacionales del 12 de octubre. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista por el programa televisivo Que No Me Pierda, de PAT.



El empresario negó los dichos de la ministra Teresa Morales sobre la venta de su empresa y las descalificó. "Es una barbaridad (...) Si hubiera comprado cualquier cosa sin factura ya estaría en Chonchocoro”, afirmó el político de oposición.



Reiteró que vendió la compañía para dedicarse a la política. “Tengo un proyecto de vida diferente. Voy a dedicarme a tiempo completo al servicio público, voy a seguir llevando adelante proyectos sociales que han sido pioneros en el país desde hace 21 años, como Responsabilidad Social Empresarial”, afirmó Doria Medina.



El empresario además aclaró que no es del todo dueño del 51 % de las acciones de la empresa, dado que ese paquete accionario se divide entre los casi 60 integrantes de su familia.



“Yo tengo un 35% de la empresa CIMSA (Compañía de Inversiones Mercantiles) que es la dueña de ese patrimonio”, expresó.



La venta de la compañía, agregó el ex candidato a la presidencia por Unidad Demócrata, comenzó hace un año atrás y agradeció a los técnicos que en más de 20 años le permitieron conducir este proyecto exitoso”.



Fin de la alianza sin peleas



Asimismo dijo que no ha roto con el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas: "No he roto con Rubén Costas. Ayer (por el lunes) en la ciudad de El Alto, en la candidatura de Soledad Chapetón, lo que expliqué es que desde el punto de vista nacional las alianzas concluyen el día de la elección por lo que Unidad Demócrata concluyó el 12 de octubre".



El excandidato a la Presidencia por UD relató que seguirá buscando alianzas para las elecciones subancionales.“Después nos hemos reunido (con Costas) y hemos manifestado el interés de seguir trabajando de manera conjunta, pero a la vez hemos mencionado que es importante incorporar nuevos actores y viendo la realidad de cada uno de los municipios”, indicó Doria Medina.



Mencionó, como ejemplo, la alianza en el departamento del Beni que su partido, Unidad Nacional, tiene con el MDS, de Costas. También mencionó que "UN de Oruro decidió hacer una alianza con Demócratas y el Partido Demócrata Cristiano (pdc) de Jorge Tuto Quiroga y en Cochabamaba con Rebeca Delgado. "Hay una lógica distinta de alianzas", resumió.



Agregó también que el día lunes le deseó "todo lo mejor a Costas" en su candidatura para la Gobernación cruceña y que lo apoyará en la elección del 29 de marzo.



Con Percy no va

?

Por su parte, Miguel Ángel Feeney, de Unidad Nacional, dejó en claro que su partido en Santa Cruz no va apoyar al acalde Percy Fernández aunque esto sea interpretado como una divergencia.



Samuel declaró “Con respecto al alcalde Percy Fernández no tenemos el mismo criterio y veremos que se va determinando en los últimos días”.