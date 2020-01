Ministro Romero acusa a mineros de 'buscar' bajas

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dio detalles sobre la muerte del minero cooperativista ayer en Sayari, Cochabamba. La bala ingresó por su brazo, pasó por su cavidad torácica y llegó hasta el otro brazo, causando el deceso del afiliado. Lamentó la actitud de los dirigentes del sector y recordó que la movilización "violenta" buscaba bajas.



"Hemos lamentado profundamente la muerte confirmada de un minero cooperativista y hemos instruido a partir de ese momento una profunda investigación (...) Es un hecho doloroso y profundamente lamentable, pero no se puede descontextualizar una movilización que no busca el diálogo", aseveró la autoridad.



Conoce más: Cuentan dos muertos y el Gobierno admite solo uno



Muy molesto, agregó que "lograron un muerto, eso querían, vamos a atender a la familia, nos han enlutado y seguramente van a buscar más muertos", recordando la gran cantidad de dinamita secuestrada y la instrucción que existió para que mineros se armen confusiles Mauser.



"Ha sufrido evidentemente un impacto de arma de fuego, el estudio forense ha ingresado por el brazo derecho, atravesó el tórax y se depositó en el brazo izquierdo. No tenemos precisión del calibre de la arma de fuego", acotó el ministro.



Lea también: Dirigentes denuncian una muerte por arma de fuego



Romero no confirmó la muerte de un segundo cooperativista y señaló que en el primer caso "el disparo se habría producido casi a quemarropa y en dirección horizontal, pero los policías estaban abajo en la falda del cerro. Un impacto que ingresa por un brazo y se deposita en el otro, requiere una distancia menor".



Puedes ver: Suben a 2 los muertos en el conflicto cooperativista



Sobre los pedidos de mineros que exigen su renuncia, indicó que "nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, defender al Estado" e instó a los dirigentes a buscar a las autoridades para que comience el diálogo con el sector.