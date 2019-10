Pobladores cortan ruta a Camiri por 24 horas

Pobladores de Camiri bloquean la carretera desde tempranas horas de este miércoles rechazando el traslado del juzgado del menor de la provincia Cordillera hacia el municipio de Warnes. De acuerdo con los manifestantes, la manifestación será de 24 horas y no descartan intensificar sus medidas de presión.



El corte de la ruta que conecta a Santa Cruz con Argentina está instalado a la altura del puente del río Parapetí, en donde ya se registra una larga fila de vehículos varados en ambos lados de la ruta.



Desde la terminal Bimodal de Santa Cruz han confirmado que el bloqueo afecta a la salida de buses con destino a Yacuiba; sin embargo, aseguran que hay empresas que ofertan pasajes con transbordo para no afectar el traslado hacía el municipio fronterizo.



“Esta mañana han llegado buses, pero tuvieron que hacer trasbordo para poder arribar a Santa Cruz”, informaron desde la terminal Bimodal.



Mariselva Peña, presidenta del Comité Cívico de Camiri, lamentó la actitud del Consejo de la Magistratura que no han dado oída a su petición, que de acuerdo a la dirigente, se realizó la semana pasada.



"No vamos a permitir ningún traslado del juzgado, la provincia de Cordillera la necesita para velar los derechos de los niños", afirmó la líder cívica.



,