Una neumonía complica la campaña electoral de Clinton

La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, diagnosticada con neumonía, suspendió actos de campaña en California ayer y hoy, renovando especulaciones sobre su estado de salud a ocho semanas de los comicios. "La Secretaria Clinton no viajará a California hoy", informó Nick Merrill, un portavoz de su campaña. El diagnóstico fue revelado luego de que la aspirante debió abandonar el domingo antes de tiempo la ceremonia de conmemoración de los atentados del 11-S en Nueva York debido a un malestar provocado por una deshidratación.



El portavoz de la campaña de la candidata, Brian Fallon, comentó a la cadena Msnbc, que divulgará en los próximos días detalles adicionales del estado de salud e historial médico de Clinton. Fallon enfatizó que Clinton no sufre ninguna otra condición médica "no revelada", más allá de una neumonía que le ha obligado a cancelar su viaje de campaña.

El incidente se produjo en la Zona Cero de Manhattan, cuando Clinton, pareció perder el equilibrio y se retiró de la ceremonia con ayuda, para dirigirse al departamento de su hija Chelsea.



Imágenes subidas a Twitter muestran a una Clinton inestable y trastabillante mientras aguarda el vehículo para abandonar la ceremonia, debiendo ser sujetada por sus acompañantes.



Buenos deseos de Trump

Trump, quien también asistió a la ceremonia del 11-S, deseó ayer una pronta recuperación a Clinton, en tanto anunció que pronto divulgará detalles sobre su propia salud.



"Espero que ella se recupere pronto", aseguró ayer a la cadena Fox News el empresario en un tono más reservado que lo habitual. El magnate republicano aseguró que en breve publicará su parte médico.



Vitalidad



Jennifer Lawless, profesora de la American University, dijo que la candidata demócrata estará bajo presión para demostrar su vitalidad. "Lo que necesita hacer la campaña de Clinton en el curso de los próximos varios días es demostrar su vitalidad y viabilidad. Deberá asistir a toneladas de eventos y lucir con energía", dijo Lawless a la AFP.

Larry Sabato, veterano cientista político de la Universidad de Virginia, consideró que el equipo de Clinton debería divulgar un informe médico completo. "Realmente no hemos tenido demasiado, básicamente una carta de su médico", dijo a CNN, y agregó que Trump debe ser sometido a la misma solicitud.



Pese al diagnóstico de neumonía, Clinton tuvo el viernes una vorágine de actividades que incluyó una reunión de trabajo de seguridad nacional, una entrevista y recaudación de fondos. Jennifer Granholm, gobernadora de Michigan, tuiteó que trabajar pese a estar enfermas es "lo que hacemos las mujeres"