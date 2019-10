Costas plantea un acuerdo nacional por autonomías

La conmemoración por los 205 años de la gesta libertaria de Santa Cruz fue la ocasión para que las autoridades cruceñas recuerden que esta región no abandona el ideario por la autonomía.



El gobernador Rubén Costas, durante la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), propuso un gran acuerdo nacional para profundizar en las autonomías del país. Este planteamiento lo hizo a alcaldes, asambleístas, diputados y senadores que asistieron al acto, llevado a cabo ayer en la Casa de Gobierno.



Costas explicó que el acuerdo tiene que ser entre los gobiernos municipales, las gobernaciones y el Gobierno central para que la crisis económica se convierta en una oportunidad para enfrentar las dificultades y encontrar soluciones estructurales a los problemas, especialmente de la pobreza. “Si aspiramos a tener un verdadero gobierno multinivel, necesitamos construir modelos de coparticipación y cogestión que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas”, manifestó.



El gobernador dijo que la aspiración es que el poder que emana del pueblo vuelva al pueblo a través de instituciones descentralizadas, porque este proceso es el mejor instrumento para la inclusión, para el desarrollo equilibrado y para garantizar los derechos de los ciudadanos.

En el mismo evento, la presidenta de la Asamblea, Kathia Quiroga, destacó la aprobación del estatuto autonómico, que ahora está en revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional, y que eso fue posible, por la concertación entre bancadas de demócratas y los pueblos indígenas.



Un largo proceso

El alcalde paceño Luis Revilla destacó el liderazgo cruceño en el proceso autonómico, pero aclaró que todavía falta poner en vigencia los estatutos y eso no será fácil porque cree que el Gobierno no tiene interés en este asunto, salvo para fines electorales. “Es un proceso largo, complejo, con un Gobierno que no cree en el proceso autonómico ni en el pacto fiscal, que son las bases de un proceso autonómico como el que establece la Constitución Política del Estado”, dijo.

Revilla confía en que Santa Cruz logre poner en vigencia su estatuto, para que sirva de ejemplo para las otras regiones. Subrayó que La Paz comenzará a hacer un estatuto que refleje verdaderamente las aspiraciones e identidades del departamento.



Para el analista Iván Arias, Santa Cruz logró ser un referente económico, pero no avanzó en el mismo sentido en su proceso autonómico y ha sido muy condescendiente con el Gobierno.

El ministro de Autonomías, Hugo Siles, manifestó que en el oriente “las autonomías entraron en la piel de los ciudadanos”, pero los dirigentes se aprovecharon de este sentimiento.



Dijo que el Gobierno constitucionalizó las autonomías y cuestionó el hecho de que los líderes que corearon por este proceso, entre ellos el gobernador Rubén Costas, hubieran estado detrás de la campaña por el No.

Según Siles, esta es una forma incoherente de plantear la agenda de las autonomías con un interés más político