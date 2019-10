'Cacao', el can policía se retira tras ocho años de servicio

Después de ocho años de servicio a la Policía boliviana, Cacao, un can especialista en búsqueda y rescate fue retirado de la institución verde olivo. Es ejemplar, de raza labrador, se retira con el grado de sargento, categoría que obtuvo en la participación de varios operativos.



Desde el Centro de Adiestramiento de Canes de la Policía, el sargento segundo Teodoro Valle, quien hasta ayer fue su entrenador, relata los operativos que el can ha desarrollado, sobresaliendo entre estos algunos efectuados en la zona del río Piraí.



Cacao ya está cansado, realiza sus ejercicios y al terminar estos queda con estrés, fue debido a su condición física que decidieron jubilar al can que desde ahora vivirá como una mascota de la familia de Teodoro Valle, su instructor.