Canciller habló con Torlot por uso político de su foto

El Canciller David Choquehuanca habló con el embajador de la Unión Europea (UE) en el país, Timothy Torlot, tras el uso político de sus palabras e imagen en la campaña por el "Sí" a la reelección de Evo Morales.



"Hemos hablado con el Canciller y la Cancillería también estaba molesta por el uso de imágenes en la campaña, pero no quiero comentar más sobre el asunto", aseveró a EL DEBER el diplomático.



Una "protesta" formal expresó la delegación de la UE por esa acción, que tomó lo que el representante dijo sobre la economía: "el récord económico de Bolivia es impresionante, incluso en 2015, cuando muchos países de la región están en recesión o una reducción de crecimiento, Bolivia continua creciendo".



Torlot agregó que "espero que no vuelva a pasar", al ver que no se debe utilizar con fines partidarios las afirmaciones de un embajador. En la fotografía se acompañaba el Sí, sus colores y la afirmación: "Ni un paso atrás, Sí".



Imagen utilizada por la campaña por el Sí:,