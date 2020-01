"Todo lo que dice su hija es verdad, yo también lo vi"

¿Qué podría decir usted de la acusación que la hija del señor Cámara presentó en contra de él por trata y tráfico?

El señor Cámara tiene ya muchos años en este negocio. Todo lo que dice su hija es verdad, el señor las trae a las chicas de varios países. Yo trabajé con él 15 años, yo miraba todo, evidentemente recluta señoritas de los países vecinos, también quisiera que averigüen cómo las trajo a las cubanas, ellas entraron vía Paraguay, con visa de ese país, y luego él las trajo, y las paraguayas se pusieron celosas de las cubanas cuando llegaron, y estas mujeres no quisieron trabajar más y se fueron. Tenían que pagar cada una $us 10 mil, más o menos 5 mil por la visa, y el resto entre pasaje y gastos.

Algunas quedaron en el país, y se puede indagar, ellas denunciaron a este señor en Interpol, y él tuvo que verse obligado a perder ese dinero.

Hay varias súbditas brasileñas, paraguayas, que yo vi que le reclaman, porque él prometió traerlas como bailarinas, garzona, mesera, no para prostituta. Él apela a la manipulación para convencerlas.



Eso es explotación, trata y tráfico, ¿no?

Mire, hay muchas señoritas que se quejaban de las cortesías. ¿Qué son?, todas las señoritas le pueden comentar, son atenciones gratis para pagar favores de autoridades, no mencionaré casos concretos, pero los conozco, era un regalito para ganar favores.



¿Lo hacía mucho?

Ha sido constante, desde hace12 a 15 años, yo siempre lo vi. Por eso, las señoritas huían, él exageraba. Vi que él tenía que probar a las señoritas. Qué pena que esto tenga que conocerse, hay muchas personas involucradas, a muchos les daba ese tipo de cortesía. Claro, como una mujer paraguaya no está en su país, se veía obligada. No se podían ir, porque obligatoriamente los retenía hasta que paguen su pasaje, el gasto que él hizo. Se quedaban tres meses, terminaban de pagar y ahí hablaba con ellas para pasar a un supuesto local que tenía en Chile, pero no era así, él las vendía.



¿Las vendía?

Si, las compraba también, por ejemplo en Cuba, a maricones. Les pagaba desde $us 100 por chica. Claro, a ellas les ofrecía que serían modelos, meseras, lo que ya le dije. Hay muchas chicas que posiblemente se quejen más adelante. Mire, a las chicas que se presentaron el viernes, sé que les pagó hasta $us 200 para estar ahí, o les facilitó que se vayan sin esa multa. Ellas nunca quieren salir a los medios, ninguna de ellas viene por su voluntad, las traen con engaños.



¿Cómo funciona?

En Paraguay hay una señora Mary, Jorge, Cami, un tal Christian, como seis maricones que traen a las chicas y las venden a Marco Cámara. Vienen acá, y no se van sin pagar. Quiero hacerles conocer también que Cámara cuenta con dos policías, son custodios.



¿Policías custodios de Cámara?

Si, y son autoridades, así que asumo que ellos pueden contar todo, porque yo le digo que ellos vieron absolutamente todo, como yo lo vi. Ambos deben estar ocho años, la institución Verde Olivo le otorgó a los custodios.



¿Por qué no denunció esto antes Juan Carlos?

Yo trabajé con el hasta hace poco. Hasta enero, cuando pasó el autosecuestro. Me retiré porque me planteó algo, que implicaba hacer daño, y yo me rehusé. No me presto para esas cosas, y nos salimos varias personas, porque no queremos ser partícipes de esto. Hubo una administradora que se salió, otros de Santa Cruz, del local Red Lips.



¿Usted teme por su vida?

Mucho, porque lamentablemente Cámara hace muchas barbaridades, y las hace sin pensar. Vino a mi casa que yo pedí un dinero por un secuestro. Nunca lo hice, él me debe mis beneficios sociales. Quería meterme a la cárcel. Por eso hablo todo esto, yo se lo dije, todo lo que su hija dice es verdad, y yo lo sé. Yo también tengo pruebas, las fotos que él tiene, los pasajes, y muchas señoritas que también pueden hablar.

Cuando él entraba al local, ellas se ocultaban porque él las quería sacar siempre cortesías. Él se niega de todas las propiedades que tiene. Supuestamente no tiene nada a su nombre. Ni el edificio donde vive, ni su local en Santa Cruz, pone a muchos palos blancos, utiliza a sus empleados. Debe beneficios sociales a más de 150 personas.



Usted es parte de la familia Córdova, él los acusa de ser los causantes de todo lo que le pasa, dice que es enemigo de ustedes.

Discúlpeme, el señor Cámara indica ser enemigo nuestro, eso es falso, tal vez tendrá una alucinación con mi hermano Ernesto que tiene una competencia de local al frente. Pero discúlpeme, yo trabajé con él 15 años, yo la conozco a la señorita Nohemy desde que estudiaba en el colegio Bancario, a su hermano, lo propio, ellos me consideran un tío. Su madre, su padre me conocen. Junto a mi han construido el edificio. Que este señor demuestre de dónde tiene dinero?, ¿debe demostrar cómo hace sus viajes y con qué privilegios los hace a las diferentes ciudades.



Este no es un tema familiar, ¿no?

No, eso no es familiar, estamos hablando de trata y tráfico, de varios países, tiene denuncias en Paraguay, cada año; la tiene en Brasil, lo denunciaron en Cuba. Esto es trata, así de grave, debe dar muchas explicaciones a nuestras autoridades. Cuando le van mal las cosas, hace cambiar fiscales, ¿de dónde viene eso? Hay que ver qué poder tiene él. Ojo, se presentaba como jefe de Inteligencia del Estado, que yo sepa ese cargo no existe.