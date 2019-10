WhiteWave va a Danone por $us 12.500 millones

El grupo agroalimentario francés Danone anunció este jueves la compra de la compañía estadounidense WhiteWave, su mayor adquisición en diez años, con la que quiere convertirse en el líder mundial de la alimentación bio.



La empresa norteamericana comercializa lácteos bio, alternativas vegetales a la leche y el yogur, productos frescos y cremas para el café con marcas como Silk, Horizon Organic o Earthbound Farm, y cuenta con unos 5.500 empleados.



La operación valora WhiteWave Foods en unos $us 12.500 millones, y tras anunciarse, la acción de Danone subía por la mañana cerca de un 6% en la bolsa de París.



La transacción, que se financiará íntegramente a base de deuda, permitirá a Danone "duplicar su tamaño en Estados Unidos", indicó Emmanuel Faber, director general de la empresa francesa en una conferencia telefónica.



"Nuestra perfecta complementariedad nos permitirá crear un líder mundial bio, con un posicionamiento único", añadió Faber.



Danone prevé cerrar la operación, "totalmente amistosa", antes de final de año, y propone comprar The WhiteWave Foods por $us 56,25 por acción, íntegramente en efectivo.



La oferta representa una prima de alrededor del 24% respecto al precio medio de cierre de las 30 últimas sesiones en bolsa.



Danone propone desembolsar $us 9.950 millones por el capital de The WhiteWave Foods, a los que se añaden la deuda y ciertos pasivos del grupo estadounidense, que tuvo en 2015 un volumen de negocio de 4.000 millones de dólares, del cual un 85% realizado en Estados Unidos y el 15% restante en Europa.



Desde su salida a bolsa en 2012, las ventas de WhiteWave han conocido una tasa media de crecimiento anual del 19%, destacó Danone.



Con la operación, Danone se convertirá en el líder mundial de la alimentación bio y de los productos lácteos frescos, y tendrá posiciones de primer plano en el mercado de las alternativas vegetales a la leche y el yogur.



"Pensamos que esta adquisición reforzará las ventas de Danone", indicaron en una nota los analistas de Morgan Stanley.



Desde un punto de vista estratégico, la operación dará a la marca francesa "una posición de liderazgo en categorías en fuerte crecimiento, como la alimentación y las bebidas bio", añaden.



La operación ya ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas empresas, aunque todavía debe recibir el visto bueno de los accionistas de WhiteWave Foods y de las autoridades reguladoras.



Faber dijo que del lado de los reguladores no espera "dificultades sustanciales" ni en Francia ni en Estados Unidos.



El grupo afirmó además que espera un impacto positivo "sólido" en su beneficio neto por acción desde el primer año consecutivo a la adquisición de la firma norteamericana.

