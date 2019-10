3 trucos sencillos para optimizar la memoria RAM en el celular

El tener suficiente memoria en el teléfono celular es ahora un requisito que millones de usuarios consideran indispensable. Pero, ¿qué hacer con aquellos que no la tienen?, ¿cómo contrarestar esta falta de espacio?. El portal Tecnomagazine da a conocer tres trucos para optimizar el móvil. te contamos cuáles son:



Borra las aplicaciones innecesarias: Alguna de las aplicaciones que hayas ido instalando en tu smartphone al paso del tiempo seguramente no te vayan a ser útiles mas adelante. Por lo que te sugerimos borrarlas, porque además de que estas ocupan espacio en móvil, también se pueden estar ejecutando en segundo plano y consumiento RAM.





Utilizar las versiones lite de las aplicaciones: La mayoría de las redes sociales como Facebook, Twitter o Linkedlin tienen su versión web ligera adaptada para la resolución de las pantallas de los móviles.



Por lo que te recomendamos no descargar sus aplicaciones, de esta manera no gastaras más recursos de los necesarios, ni en RAM ni en almacenamiento.



Utiliza una ROM personalizada: No siempre se da el caso de que la capa de personalización de tu móvil tenga la culpa de consumir mucha RAM, pero también hay otros casos en los que si sucede, llegando en ocasiones a ocupar 500MB, dejando al sistema muchas veces sin aire.



Si llegara a pasar esto, lo recomendable es borrar esa RAM y utilizar otra mas ligera. Por lo que probablemente debas de sumergirte en el mundo de las custom ROOMs, pero no te preocupes, ya que hay muchísima documentación en el internet y el proceso de instalación no es difícil.