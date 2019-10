La familia en el debate por la Ley de Identidad de Género

La gran discusión estalló. Los representantes de las iglesias católica y evangélica coincidieron en que la Ley de Identidad de Género impone criterios que alejan a las familias de los principios establecidos en sus credos, mientras que una representante del Gobierno y la Defensora Adjunta y activista del movimiento de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGBT) recordaron que Bolivia es un Estado laico, que la norma no les afecta en nada, se sustenta en derechos y busca integrar minorías a la sociedad, no en lo espiritual.



Las conclusiones surgieron en un debate organizado y convocado por EL?DEBER con un pastor evangélico, una representante de la Iglesia católica, una activista del movimiento LGBT y una de las impulsoras de la ley.



Claudia Acosta, abogada de voces católicas, señaló que se afectaron “derechos fundamentales de toda una sociedad, la patria potestad de padre y madre, respecto a la educación de los hijos que en base a su libertad religiosa optan por formar a sus niños según valores, principios y creencias que creen oportunos”.



El pastor evangélico Dorian Badani señaló que “el derecho a que respeten mi manera de vivir, la de mis hijos, ha sido debilitado”. Tamara Núñez del Prado, que forma parte de la comunidad transexual y es defensora del pueblo adjunta, preguntó: “Quiero saber qué derecho te afecta mi existencia”. El pastor respondió: “No me afecta a mí, afecta el derecho a la educación de mis hijos”. La activista le pasó la ley y mostró la CPE, y lo conminó a demostrar dónde se afecta o daña el Código del Niño, Niña, Adolescente o el de Familia.



Badani replicó: “Tengo derecho a educar a mis hijos como entiendo la vida y se mete una ley que va por otro lado”.

Tamara exigió que se lo muestre con las leyes. Él replicó “Vengo a defender el tema espiritual”.

“Si estamos hablando de la ley, no vinimos a hablar de tu espiritualidad”, devolvió Tamara y recordó que Bolivia es un Estado laico. “No es católico, no es evangélico, no es judío, no es musulmán. Las leyes, al ser derechos fundamentales, se discuten con sus afectados directos. La Ley de Minería, de Deslinde se discutieron con los interesados. Esta ley no afecta a nadie más, un derecho no se debate, se ejerce”, manifestó.



La directora general de Desarrollo Constitucional del Ministerio de Justicia, Cecilia Urquieta, una de las promotoras de la ley, dijo que la norma representa un ejercicio de derechos fundamentales y parte de un proceso de descolonización en el que se integra a las minorías a la sociedad.

“Al decir que afecta a los derechos de otras personas estamos mintiendo, la idea es que los transgénero cambien sus documentos, nada más. No va más allá. No hablamos de las concepciones espirituales. Usted puede criar a sus hijos como vea conveniente. No mintamos”, aseveró.



La representante católica arguyó que al abrir las puertas para ejercer derechos fundamentales, como establece el artículo 11 de la ley, implica que en los colegios, con el rótulo de no a la discriminación, se infiltra la idea de adoctrinar e imponer una ideología de género que quita patria potestad”.

“Ese artículo habla de mis derechos fundamentales, no de los tuyos”, dijo Tamara. “Vivimos en comunidad”, replicó la abogada católica, quien en otro momento pidió disculpas a Tamara por las agresiones que los católicos pudieron cometer en contra de los LGBT.



Luego, Badani se dirigió a Tamara y afirmó: “Hay una ley por encima de la CPE y de las leyes humanas, que es la palabra de Dios, eso defiendo yo. Mi padre es Él y le obedezco. Si la Carta Magna me dice algo en contra de Dios, no la acepto, puedo entrar a la cárcel y lo haré, tengo que defender mi creencia”. Tamara replicó que “tu creencia termina donde comienza la mía”. El debate siguió, quedó claro que hay una línea que divide entre las leyes vigentes, y las otras... las espirituales