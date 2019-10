50 sombras de Grey, la peor película de 2015

La película "Fifty Shades of Grey" (Cincuenta sombras de Grey) obtuvo este domingo el dudoso honor de coronarse como lo peor de 2015 en la 36 edición de los premios Razzie, los "anti-Óscar" de Hollywood, al llevarse cinco galardones.



"Fifty Shades of Grey" compartió el título de peor película del año con "Fantastic Four", en una categoría donde competían frente a "Jupiter Ascending", "Paul Blart Mall Cop 2" y "Pixels".



Los protagonistas de "Fifty Shades of Grey", Jamie Dornan y Dakota Johnson, se llevaron los trofeos de peor actor y peor actriz, respectivamente, además del de peor pareja en la gran pantalla.



El filme sumó un trofeo más al anotarse el premio al peor guión del año, obra de Kelly Marcel sobre la célebre novela de E.L. James.



"Fantastic Four", por su parte, se alzó con el premio al peor director (Josh Trank) y fue considerado el peor "remake" o secuela del año.



El británico Eddie Redmayne, ganador del Óscar el año pasado por "The Theory of Everything", fue proclamado como peor actor de reparto por "Jupiter Ascending", en tanto que Kaley Cuoco-Sweeting se hizo con el de peor intérprete de reparto por su participación en "Alvin & The Chipmunks: Road Chip" y en "The Wedding Ringer".



Por último, Sylvester Stallone fue considerado el artista redimido del año. Se trata del actor con el mayor número de nominaciones en la historia de los Razzie, pero esta vez su interpretación en "Creed" le ha valido una candidatura al Óscar.