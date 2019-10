Morales dice que Chile no puede explicar la invasión

El presidente de Bolivia, Evo Morales, observó que Chile no logre sumar adhesiones a su respuesta ante la Demanda Marítima en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y ratificó que "todo el mundo" está con la causa nacional.



"Estamos con todo el mundo, cuatro expresidentes de Estados Unidos nos han apoyado, dos hermanos papa, el secretario General de la OEA, es decir, todo el mundo nos apoya. ¿Cómo Chile puede explicar lo que nos ha robado, lo que nos ha invadido?", increpó la autoridad en un acto en Cochabamba.



Morales destacó además que algunos periodistas del vecino país admiten la derrota, tras el fallo que rechazó el recurso de objeción preliminar a la competencia del organismo internacional, que ahora verá el fondo de los argumentos bolivianos.



"La semana pasada el fallo de La Haya nos ha sorprendido a todo el pueblo boliviano, ayer un periodista chileno a dicho que no es 14 a dos que hemos perdido, sino 16 cero. Antes algunos políticos chilenos antes nos veían como salvajes", exclamó Morales.



Explicó que "algunas épocas, autoridades de Chile nos han ofrecido salida al mar con soberanía, la OEA decidió que nos tienen que dar salida al mar con soberanía. Estos resultados, hermanos y hermanas, nos alientan bastante. No es ninguna reivindicación sino un derechos".



Resaltó que existen "tantas razones para algún día volver al mar, al océano Pacífico, pero eso solo hemos logrado con la unidad del pueblo boliviano". Agredeció también "a los excomandantes de las Fuerzas Armadas, (que) nos han hecho llegar recomendaciones, como asesores".



Las palabras del mandatario llegan un día después de la intervención del portavoz marítimo, Carlos Mesa, en la televisora estatal de Chile, en la que expuso con solvencia los argumentos bolivianos y resaltando la victoria jurídica en La Haya.



Observe la entrevista de Carlos Mesa en Chile: