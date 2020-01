Surgen dudas por el silencio de WhatsApp tras el apagón

Después del corte de WhatsApp, que duró apenas tres horas el miércoles, las redes sociales se inundaron de memes, bromas y reflexiones sobre cómo ha cambiado la comunicación con la tecnología. Pero una vez recuperado el servicio, la sensación de asfixia pasó y todo volvió a la normalidad.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la plataforma que tiene más de 1.200 millones de usuarios en el mundo y que es propiedad de Mark Zuckerberg (sí, el mismo de Facebook), no ha explicado las razones que causaron el apagón.

Otras empresas, como Gmail, Google o Amazon, suelen tener cortes en sus servicios pero, a diferencia de WhatsApp, han dado explicaciones posteriores por las fallas.

Este miércoles la revista Bussiness Insider consiguió una declaración escueta de uno de los voceros de la plataforma, que prácticamente no aclaró nada. "Los usuarios de WhatsApp en todo el mundo no pudieron acceder al servicio por algunas horas. Ya hemos arreglado el problema y nos disculpamos por el inconveniente".

Cuando se le preguntó por las razones, dijo que el corte había sido motivado por algo "en el mismo WhatsApp” y no por una causa externa. Esa falta de transparencia deja muchas dudas en un servicio al que 1.200 millones de personas en el mundo le confían casi todo: sus conversaciones, sus fotos, sus videos, su intimidad y en muchos casos datos más privados.

“Cuando algo sale mal a semejante escala, que los usuarios no tengan ni idea de lo que sucedió no es una buena señal”, comentó Javed Anwer, experto en tecnología y redes sociales, al portal India Today.

Las hipótesis

Las posibilidades que causaron la caída del sistema más popular de mensajería, según portales de tecnología, dicen que pudo haberse tratado de una falla en el sistema, un tráfico inusualmente alto durante un periodo determinado de tiempo que lo hizo colapsar o que se reinició el sistema tras la realización de algunos cambios.



Aunque también se baraja la hipótesis de que los servidores hubiesen sido atacados por hackers, los expertos cronsideran que es poco probable por las fuertes medidas de seguridad que tiene la plataforma.