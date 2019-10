¿Cuáles son los superpoderes de Maduro?

"Este es el momento de estar con la patria o estar con los traidores", dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para justificar la aprobación de la Ley habilitante antiimperialista que le permitirá gobernar por decreto hasta el próximo 31 de diciembre. Ayer domingo, la mayoría chavista en la Asamblea Nacional Venezolana aceptó el proyecto y lo sancionó, pero ¿hasta dónde alcanzan estos superpoderes?



Para conocer el alcance de los nuevos superpoderes del presidente venezolano primero debemos saber qué es una ley habilitante:



La Constitución venezolana establece este procedimiento para permitir que el Gobierno reduzca plazos administrativos en casos de emergencia nacional.



El año pasado, Maduro logró una ley para gobernar sin recurrir al legislativo en el área económica. Esto le permitió tomar medidas como la centralización de alimentos y la limitación del margen de ganancia de las empresas.



En este periodo el presidente venezolano firmó más de 40 leyes bajo las cuales se regula ahora la economía venezolana.



¿Por qué Maduro pidió una nueva ley habilitante?

?

El presidente Nicolás Maduro pidió poderes especiales a la Asamblea Nacional de su país después de que el gobierno de los Estados Unidos firmara un decreto en el que declara “amenaza para la seguridad nacional” a Venezuela, lo que le otorga la posibilidad de establecer sanciones en contra de esta nación.



Maduro y su gobierno consideran que el decreto firmado por Barack Obama tiene en el fondo la intención de justificar una acción militar en contra de Venezuela, motivo por el cual se solicitó una ley habilitante de emergencia.



¿Qué señala la Ley habilitante antiimperialista?



El artículo 1 de la Ley habilitante aprobada el domingo señala que su objetivo es: “Proteger al pueblo frente a actuaciones de otros países o entes económicos transnacionales”.



Es decir que hasta finales de año el presidente Nicolás Maduro podrá firmar cualquier ley que considere que está cumpliendo este objetivo de “proteger” a su país de cualquier ofensivo internacional, no sólo países también entes transnacionales.



La oposición venezolana teme que se use este instrumento para legalizar la represión y aumentarla bajo el argumento de que los detractores del chavismo están aliados con el ‘imperio’ con el propósito de derrocar al gobierno.



¿En qué áreas Maduro podrá firmar leyes?



Nicolás Maduro podrá evitar el trámite legislativo en los siguientes ámbitos:



Defensa de la soberanía. La Ley le permite “garantizar el ejercicio de los principios constitucionales y del Derecho Internacional Público de soberanía, independencia y libertad, libre determinación de los pueblos, no intervención en sus asuntos internos, igualdad soberana de los Estados, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto a los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos”.



Defensa contra agresiones. La Ley le faculta “fortalecer la protección del pueblo y de todo el Estado frente a las agresiones extranjeras y de factores internos dirigidos a perturbar la paz, tranquilidad pública y economía nacional”.



Defensa de la democracia. Reforzar la eficacia del principio democrático de participación protagónica y el valor de la solidaridad colectiva contra tales amenazas.



Integración y alianzas. Fortalecer las alianzas estratégicas de Venezuela con América Latina y el Caribe.



Normativa de sanciones. Establecer normas para fortalecer el sistema de responsabilidades administrativas, civiles y penales en resguardo de los principios enunciados.