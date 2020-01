Bolivia presente en Festival Gabriel García Márquez

Desde hoy hasta el 1 de octubre, Medellín será una fiesta. La edición 2016 del Premio y Festival Gabriel García Márquez de Periodismo, organizado por la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), se llevará a cabo en la ciudad colombiana, en un evento que reunirá a invitados de diversos países.



Entre ellos se encuentran dos bolivianos: Santiago Espinoza, ganador del III Premio de Crónica Periodística Pedro Rivero Mercado y Nelfi Fernández Reyes, cuyo trabajo titulado El patrimonio del gabinete de Evo quedó entre los 10 mejores del Premio de Periodismo Gabriel García Márquez, en la categoría Innovación.



Espinoza participará el 1 de octubre en la mesa Pequeñas historias de grandes personajes, junto con los periodistas Alberto Salcedo (Colombia), Benjamín Lana (España), Ana Teresa Toro (Puerto Rico) y Ana Cristina Restrepo (Colombia). “Me emociona compartir un diálogo con periodistas de gran trayectoria. Espero aportar algo a partir de mi experiencia como periodista y, en particular, a partir de mi trabajo Werner Herzog estuvo aquí”, dijo el periodista del diario Opinión.



Fernández, por su parte, asistirá al taller Periodismo sin fronteras: del lobo estepario al reporteo transnacional, colaborativo y de impacto global, dictado por Marina Walker y Rigoberto Carvajal.



Respecto a su investigación sobre los ingresos de los colaboradores del presidente, la periodista de EL DEBER mencionó: “En Bolivia este tipo de investigaciones se las realiza poco; otros países están avanzados. Es dura la competencia y estar ahí es un gran honor porque el premio lleva el nombre de Gabriel García Márquez”.



Invitados

El festival tendrá más de 80 invitados de 20 países, que participarán de talleres, charlas, coloquios, exposiciones y otras actividades académicas. Se destaca la presencia de Martin Baron, director del diario The Washington Post y exdirector de The Boston Globe, medio que lideró la investigación sobre la que se construyó el filme Spotlight, ganador del Óscar a la mejor película en 2016