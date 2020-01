... cara a cara

Un nuevo caso de deforestación en una área ecológica vuelve a golpear a Santa Cruz. Esta vez a 30 metros del río Piraí, al costado del Puente de la Amistad. Coincide con la misma empresa ya investigada por otro desmonte ilegal de casi siete hectáreas al borde del río Surutú. Si a este tipo de desastres medioambientales no se los detiene a tiempo con sanciones ejemplarizadoras se sufrirán importantes daños. Llama la atención el silencio de las instancias responsables en velar por el territorio de todos, como si no pasara nada. Este precisamente no es el silencio de los inocentes.Comparseros, artistas, diseñadores y querendones del carnaval cruceño son los artífices de la exposición de Casacas en el tiempo que desde anoche se puede disfrutar en la galería de arte Manzana 1. Una iniciativa que invita a conocer parte de la historia del Carnaval cruceño. Casacas, tocados y un video de las ‘roba-chicos’ ilustran la muestra que cautiva por su color e identidad a un pueblo archicarnavalero.La tensión entre los mandatarios de México y EEUU aumentan según pasan los días. Ahora anunciaron el cese de la visita del presidente Peña Nieto a las tierras de Donald Trump prevista para el martes. El flamante presidente dijo ayer que la reunión con Peña Nieto hubiese sido estéril , porque México no está dispuesto a pagar el muro en la frontera entre ambos países. Problemas de vecinos que pueden extenderse al Cono Sur si no se aclaran las confusas enunciaciones de la ministra de Seguridad de la Nación Argentina Patricia Bullrich sobre los migrantes bolivianos, peruanos y paraguayos residentes en ese país.