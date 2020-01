María Renée Liévana es un huracán de novedades

Esta mujer es incansable. Hace un mes que María Renée Liévana decidió renunciar a la televisión por un acto de amor y ahora anuncia que volverá a integrar de manera permanente el elenco de Chaplin Show, que alista su propia marca de productos de limpieza con el nombre de Estefani Brillit, que en menos de un mes se casará y por si fuera poco, ya vende por adelantado el libro que escribió sobre su otra gran pasión, Oriente Petrolero.



Pero vamos por partes, la actriz renunció a PAT para acompañar a su hijo mayor, Rodrigo, de 16 años, a postular en EEUU a una beca de estudio. Cuando regresó al país después de 12 días encontró en su bandeja de correo electrónico que Adolfo Mier Rivas, director de la compañía de humor, le ofreció “cambiar las madrugadas por las trasnochadas” y volver a Chaplin Show “cama adentro”. “Y así, sin pensarla mucho vuelvo a la que siempre fue mi casa”, afirma la creadora de personajes queridos como doña Purita y Coco Titirico.

En las tablas

Totaí totaí en tu cara me reí es el título del nuevo espectáculo del grupo humorístico y tendrá además de la irreverente Estefani Brillit al ‘doble’ de Percy Fernández, ambos inaugurarán “una súper obra para Santa Cruz”, adelantó la artista. Sobre la posibilidad de retornar a la televisión, dijo que no cierra la posibilidad si la propuesta es interesante. “He recibido un par de ofertas, pero considero que no son programas donde encajaría”, añadió.

Empresaria

El próximo mes saldrá al mercado un detergente para vajilla con el nombre de Estefani Brillit, será el primero de varios productos para el hogar que la humorista pondrá a la venta. “También aparecerán esponjas, aromatizantes para el piso, detergente para ropa, jabón de tocador, desinfectantes, será una línea completa”, explicó.



Su vida personal también tiene novedades, ya que después de 13 años de convivencia con Rodrigo Áñez, ambos decidieron formalizar su unión ante Dios y la ley del hombre. “Me caso en menos de un mes. Aún no tenemos fecha pero será algo muy íntimo. Y lo hacemos a pedido de mi hijo menor, Mateo (10), que un día nos preguntó por las fotos de nuestro matrimonio y con Rodrigo no supimos responder. Él nos insistió en que nos casemos y lo vamos hacer”, sostuvo la comunicadora.



Finalmente, la también dirigente del club Oriente Petrolero tiene en etapa de revisión el libro 61 años de gloria, un libro con estadísticas, resultados, alineaciones, tabla de posiciones y la noticia más relevante del equipo albiverde desde su año de fundación. “Será como una biblia para el orientista y en una especie de segunda parte del libro habrá un anecdotario con relatos de periodistas, hinchas conocidos y exjugadores”, manifestó