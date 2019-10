Belaunde dice que fue secuestrado, pero escapó

"A mi me han secuestrado. Yo no me escapé porque no tenía necesidad de escapar. Estaba presentando mi defensa (...) Yo dije que siempre iba a respetar la decisión de Bolivia", son las palabras de Martín Belaunde Lossio manifestadas en la noche de este martes, en una entrevista con el programa ‘No culpes a la Noche’ del canal "N" de Perú.



Belaunde, que está prófugo de la justicia boliviana y peruana desde el domingo, tras guardar detención domiciliaria en La Paz, expresó que fue secuestrado por dos personas, quienes lo sedaron y se lo llevaron en un vehículo.



Al darse cuenta que estaba en un auto, camino a El Alto, se arrojó. "Me tiré y me escabullí entre calles y ahora no puedo caminar (...) Me preocupa mi libertad y la de todos mis familiares. "Esto es un abuso por completo. Si me logran encontrar creo que mi vida corre peligro".



"Yo no me escapé, yo estaba asumiendo mi defensa legalmente. Si hubiese querido escaparme lo hubiese hecho antes", agregó en la entrevista el exasesor del presidente peruano Ollanta Humala quien dijo que no podía revelar el lugar donde se encontraba "prácticamente solo".



Además, respondió que no recuerda cómo sus custodios no lograron impedir el secuestro y pidió resguardo de organismos de derechos humanos.



"Estoy haciendo un llamado a la comunidad internacional para pedir ayuda y me apoyen con un asilo porque su vida corre peligro".



A su vez, manifestó que el gobierno de Bolivia contrató sicarios para su captura tras estar prófugo de la justicia desde el domingo.



“Yo ahora estoy actualmente escondido, protegido, o intentando estarlo, porque no solamente me está buscando la policía, sino sé que este gobierno boliviano ha contratado sicarios para capturarme”, señaló Belaunde.



Escucha el audio aquí:

