ONU advierte que no hay fondos para cita climática

No hay suficiente dinero para organizar la próxima sesión de negociaciones en octubre sobre el cambio climático ni para la gran conferencia de París de fin de año, advirtió este lunes en Bonn (Alemania) una responsable de la ONU.



No hay suficiente "dinero ni para la sesión de octubre, ya programada, ni para la COP" en París, declaró la jefa de la ONU sobre el clima, Christiana Figueres, en la apertura de la penúltima sesión de negociaciones en Bonn. La COP 21, que reunirá a 195 países del 30 de noviembre al 11 de diciembre, está llamada a concluir un acuerdo histórico contra el cambio climático.



"Lamento informarles de que tenemos un déficit de 1,2 millones de euros (1,3 millones de dólares) sólo para cubrir las sesiones previstas en el calendario", dijo la responsable, que pidió a todos "los países que puedan hacerlo que contribuyan".



La muy esperada conferencia de París tiene el objetivo de cerrar un acuerdo histórico entre 195 países para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.



La meta de la ONU es que el alza de las temperaturas no supere los dos grados centígrados respecto a la era preindustrial.



Los representantes de los firmantes de la convención de la ONU sobre el clima están reunidos en Bonn hasta el 4 de septiembre para estudiar un nuevo texto elaborado durante el verano (boreal) por los copresidentes de los debates.



Se supone que ese documento, base de las negociaciones para un anteproyecto de acuerdo, es más claro que el anterior, aunque mantiene las opciones abiertas para que todo pueda ser debatido.



Según la ONU, los compromisos nacionales de reducción de gases de efecto invernadero anunciados hasta la fecha -por unos 60 países responsables de casi el 70% de las emisiones- no permitirán cumplir con el objetivo de limitar el calentamiento climático a un alza de dos grados centígrados.