Achacollo deberá declarar por caso 'Fondo Indígena'

Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural y Tierras, deberá comparecer ante el Ministerio Público, dentro del proceso de investigación iniciado por los malos manejos de recursos del Fondo Indígena.



La información fue otorgada por el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, quien en diálogo con radio Fides dijo que "la exministra (Achacollo) está contemplada dentro de las listas de los convocados a declarar".



En la víspera, la exautoridad del Gabinete del presidente Evo Morales, reconoció que aprobaba los proyectos del emprendimiento estatal, pero no los ejecutaba. Señaló que no era encargada de administrar los recursos que se erogaba.



Guerrero agregó que "estas convocatorias son parte de una estrategia planificada que la estamos desarrollando como Fiscalía", mismas que contemplan a dirigentes de organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).



El titular de la Fiscalía General reiteró que "por supuesto que se va a convocar a todos, porque es parte de una estrategia. Dentro de esta estrategia no importa si es de oposición o del oficialismo o si es dirigente o exautoridad, por eso la exministra está dentro de las listas de las que prestará su declaración".



Ahacollo sostuvo el fin de semana: "He visto que estos días la presión está muy fuerte, quieren que yo también me presente a declarar y he dicho, y lo vuelvo a reiterar, cuando me convoquen me voy a presentar. Estoy en Santa Cruz, vivo acá en Montero".



Dentro del proceso están, hasta ahora, involucrados dos senadores del MAS, Jorge Choque y Felipa Merino, los dirigentes Melva Hurtado, Damián Condori, Remy Vera, Teodosio Jumpiri Poma y Adolfo Chávez, este último se encuentra fuera del país.