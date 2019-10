Alcalde acepta traslado de centro nuclear a la UMSA

El alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, aseguró que como Gobierno Municipal están "plenamente de acuerdo" con el traslado del Centro de Investigación Nuclear de la zona Mallasilla a los predios de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en Cota Cota.



"Estamos plenamente de acuerdo de que el Centro de Investigación Nuclear se instale en los predios de Cota Cota. Creemos que con la instalación del Centro en predios de la Universidad se va a garantizar que este dedicado a la investigación", dijo en conferencia de prensa.



Hace un par de días se conoció que el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, ofreció al Gobierno 40 hectáreas del campus universitario de la zona de Cota Cota para la construcción del la infraestructura, debido a que consideran que "no hay ningún riesgo de irradiación ni de afectación a la salud".



Revilla manifestó que "he recibido un informe del rector de la Universidad, nos ha explicado y estamos plenamente de acuerdo a que el Centro se instale en los predios que la Universidad tiene en Cota Cota".



Aún queda pendiente la respuesta oficial del Gobierno, que ante la protesta de los vecinos de Mallasilla anticipó a inicios de mes que se podría cambiar la sede del proyecto; mientras que regiones como Oruro, Santa Cruz y Tarija ofrecieron terrenos.