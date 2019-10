Si tu padre es calvo, ¿tu también lo serás?

Existe una creencia que dice que si tu papá es calvo tu también tendrás esas entradas que transformarán a tu frente como la protagonista del rostro.



Sin embargo, Ramón Grimalt, coordinador del grupo de Tricología de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), opina que esto es falso.



“Es falso decir que, si tu abuelo y tu padre son calvos, tú también lo serás. No se puede saber el grado de calvicie que se hereda, solo sabemos que tienes más riesgo. Pero, ¿serás calvo? Nadie puede saberlo”, afirma este profesor al diario español El País.



El especialista agregó que en una familia con 10 hijos no todos tendrán la misma calvicie a la misma edad porque los genes no se heredan en la misma proporción.



"Habrá de todo: dos con mucho pelo, dos totalmente calvos y los otros seis medio calvos. (...) La calvicie es un síntoma, como puede serlo la fiebre en una gripe, que se puede deber a distintos tipos de alopecia o a distintos motivos para perder el cabello", explicó Grimalt.



Alguno de estas razones que lleva a tener calvicie, según un estudio publicado en 2013 en la revista Plastic and Reconstructive Surgery, es fumar, ser sedentario, tener sobrepeso, tomar más de cuatro bebidas alcohólicas por semana o llevar gorra en la cabeza.