Niños alteños competirán en concurso de robótica

Siete escolares del colegio Karl Alexander de la ciudad de El Alto que ganaron en el concurso de First Lego League Bolivia, viajaron este lunes a Tenerife España para representar al país en el certamen de robótica cuyo tema para este año es el reciclaje y el manejo de la basura.



Hans Ramos, Jorge Soruco, Carlos Loayza, Jamil Paye, Juan de Dios Velásquez, Rodrigo Tola y Rodny Altamirano son los niños de la ciudad de El Alto que representarán al país en el evento internacional. Todos tienen entre 10 y 15 años y la mayoría son "programadores" y algunos diseñadores de robot, informó su maestro Raúl Ontiveros a ANF.



El maestro acompañará a la delegación conjuntamente el director del establecimiento educativo, Wilson Gómez; además de una madre de familia Jhenny Quispe. El profesor se mostró orgulloso porque por primera vez niños de El Alto ganaron en el certamen.



First Lego League es un programa educativo desarrollado por Lego Education de Dinamarca y First de Estados Unidos, anualmente convocan a más de 250.000 niños, niñas y adolescentes de 90 países del mundo en torno a una temática, en esa oportunidad el tema es el reciclaje y el manejo de la basura.



Es un programa que en esencia estimula y motiva a los niños y niñas en el desarrollo de sus habilidades tecnológicas de programación, diseño, robótica y por otro lado se pretende que el conocimiento tecnológico pueda ser aplicado en su comunidad donde identifiquen un problema.



Los niños son de escasos recursos económicos, por lo que los padres de familia hicieron una serie de actividades para recaudar fondos incluso vendieron frutas, para financiar el viaje de la delegación. Asimismo, Ontiveros comentó que Samuel Doria Medina apoyo para el viaje, así como la Subalcaldía de los distritos 4 y 5.



Tenerife es un municipio que forma parte de la comunidad autónoma de Canarias en España.

