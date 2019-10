10 precauciones que debes tomar cuando los vientos son fuertes

Los pronósticos del tiempo indican que continuarán los vientos fuertes en Santa Cruz hasta el jueves. Las ráfagas alcanzarán hasta los 80 kilómetros por hora. Es bueno tomar precauciones y evitar accidentes. Aquí te damos 10 consejos útiles que puedes seguir.





1. Si tienes que salir a la calle, mira antes las previsiones meteorológicas para que las fuertes ráfagas de viento no te sorprendan. Puedes hacer la consulta desde tu celular en los portales www.weather.com y www.accuweather.com, que son dos buenas opciones.



2. Asegura todas las puertas y ventanas de tu casa. Así evitarás que el viento tumbe floreros, adornos y otros objetos frágiles .Ubica los lugares donde hay corrientes de aire y trata de cubrirlos.



3. Guarda todas las macetas y adornos que tengas en las ventanas y en los balcones, porque pueden caer en la cabeza de alguna persona.



4. Asegúrate de que los cuadros, fotografías y carteles que tienes en las paredes estén bien sujetados para evitar que el viento los tumbe y caigan encima de alguien o que se estropeen al caer



5. Si vas por la calle, aléjate de cornisas, balcones bardas extensas y zonas con árboles grandes. Evita también los parques.



6. No te acerques a edificios o casas en construcción, pues podrían tener objetos que se desprendan fácilmente con el viento.



7 No te subas a lugares altos que estén expuestos al viento, como los andamios u otras construcciones.



•t8.Usa gafas para evitar que la tierra o algún objeto extraño dañe tus ojos. En los días de viento son obligatorias.



9.Evita dejar su automóvil, moto o bicicleta debajo de arboles grandes, porque pueden desprenderse ramas que los dañen.



10. Evita hacer fuego. No es recomendable que prepares churrasco ni cocinar al aire libre o en el campo.