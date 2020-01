La ciencia lo confirma: Ellos maduran 11 años después que ellas

Un estudio llevado a cabo por Nickelodeon, en el tenor de la realización de un nuevo programa para el canal de televisión en Inglaterra llamado Wendell & Vinnie, confirma lo que siempre has escuchado en las calles, los hombres maduran después que las mujeres y no queremos decirte la edad, porque es probable que te deprimás un poco.



Según la encuesta, los hombres terminan la etapa de madurez a los 43 años, mientras que la mujer promedio lo hace a los 32 años, es decir 11 de diferencia, es lo que informa el sitio de10.com.mx



De acuerdo con la revista Wapa, el estudio señala que ocho de cada 10 mujeres considera que los hombres siguen siendo inmaduros sin importar la edad que tengan. ¿Por qué lo dicen? Por ciertas actitudes como pedir comida chatarra en cualquier momento del día, jugar videojuegos, eructar o hacer chistes inapropiados.



Cuando a las mujeres les preguntaron quién es el adulto en su relación, dijeron que ellas, mientras que los hombres respondieron que sus mujeres eran más maduras que ellos.



Si alguna vez te has sentido la mamá de tu galán tiene que ver con esto, 46% de las encuestadas aseguran que alguna vez estuvieron en una relación en la que sentían o tenían el rol de la madre de su galanes.



De acuerdo con Central Noticias, tanto los hombres como las mujeres creen que ellos maduran a principios de los 40 y el género femenino lo hace en sus 30.



¿Quién es un hombre inmaduro?

El estudio revela también las conductas que hacen del hombre un ser inmaduro, por ejemplo, bebe de más en las fiestas, la avergüenza frente a sus amigos o familiares, hace chistes cuando no debería.



Es aquel al que descubrís que no está poniendo atención a lo que decís, ignora tus emociones cuando se las planteas y opta por no tener contacto con tus amistades. Es egocéntrico, primero él, luego él y al último él. Nunca cree que se equivocó y se molesta cuando lo llamás culpable por algo, pues él nunca tiene la culpa.



Encima de todo, tiene miedo al cambio y al compromiso, piensa que siempre se va a equivocar y toma decisiones mal pensadas, de manera impulsiva.