Prohíben la venta de dinamita a los mineros

El Gobierno determinó prohibir, temporalmente, la venta de dinamita a los mineros cooperativistas, debido a que usan este elemento de forma "ilegal" dentro del conflicto que existe con el Gobierno, mismo que hasta ahora cobró la vida, de forma oficial, de un trabajador.



"Mientras el uso ilegal cambie, nosotros nos podemos cambiar nuestra decisión de prohibir la venta de dinamita", aseveró el ministro de Defensa Reymi, Ferreira, en conferencia de prensa. La medida es una instrucción del presidente Evo Morales.



Conoce más: Dirigentes denuncian una muerte por arma de fuego



Agregó que "comercializadoras legales en el país hay unas 20, aproximadamente, pero además vamos a hacer una fiscalización para controlar que no se venda", en referencia a los "ataques" que sufren los policías y los heridos producto de las esquirlas.



Detalló que "se ha instruido que hagamos redadas a los lugares que venden ilegalmente, sobre todo en La Paz, Oruro, Cochabamba y La Paz y vamos a decomisar (...) La Ley establece que no se puede importar de forma ilegal estos elementos, hay sanciones de al menos tres años de cárcel".



Lea también: Suben a 2 los muertos en el conflicto cooperativista



Ferreira aseguró que militares no intervendrán en el conflicto hasta que no exista una decisión del primer mandatario. Descartó por completo que apoyen las tareas de los policías, como denunciaron en días pasados dirigentes cooperativistas.