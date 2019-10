El creador de Matrix anuncia que es transexual

El cineasta Andy Wachowski anunció que es transexual, siguiendo los pasos de su hermana Lana, con quien creó la trilogía "Matrix" y que adoptó su identidad de mujer en 2012.



"Sí, soy transexual. Sí, he transicionado", explicó Lilly, su nuevo nombre, en una carta enviada a Windy City Times, un periódico sobre temas LGBT de Chicago.



"Ser transexual no es fácil. Vivimos en un mundo obligado a ser dual en temas de género. Eso significa que si eres transexual, tienes que afrontar la dura realidad de vivir el resto de tu vida en un mundo abiertamente hostil a ti", señaló.



A pesar de las dificultades, Lilly Wachowski se siente "afortunada" porque cuenta con el respaldo de su familia y tiene la posibilidad de pagar los médicos y las terapias necesarias que conllevan este proceso. "Los transexuales que no tienen apoyo, medios ni privilegios no tienen este lujo. Y muchos no sobreviven", apuntó la directora de cine, de 48 años.



Wachoswki aseguró que, además de su familia y amigos, casi todos sus compañeros de trabajo sabían del cambio al que se ha sometido. Sin embargo, denunció el acoso de la prensa, que desde hace meses especulaba con su posible transición. "Cuando eres transexual, es difícil esconderse. Solo quería y necesitaba algo de tiempo para ordenar mis ideas, para sentirme cómoda. Pero aparentemente no he podido decidir", se quejó.



Lilly y Lana Wachowski se hicieron mundialmente famosas gracias a "Matrix", la trilogía de ciencia ficción protagonizada por Keanu Reeves.



Su filmografía también incluye el guión de "V de Venganza" (también conocida como "V de Vendetta", 2005) y "Jupiter Ascending", con la que dirigieron a Channing Tatum y Mila Kunis. Actualmente están trabajando en la segunda temporada de "Sense8", una serie de ciencia ficción producida por Netflix.