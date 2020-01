Concierto de Ariana Grande se hará pese a los atentados en Londres

El nuevo ataque en Londres este sábado dejó al menos siete muertos y 48 heridos y puso en duda si se llevaría a cabo el concierto benéfico de Ariana Grande y otros artistas en Mánchester este domingo.

El mánager de la estrella pop confirmó en Twitter que el espectáculo sigue adelante. "Después de lo sucedido anoche en Londres y lo ocurrido hace solo dos semanas, nos sentimos con la responsabilidad de homenajear a los fallecidos, heridos y afectados. Nosotros tendremos coraje, valentía y desafiaremos cara a cara al miedo. El concierto benéfico One Love Manchester continuará y lo hará con un mayor propósito", reza el post.

En un comunicado publicado hoy, la policía de Mánchester anunció medidas para el concierto de esta tarde y pidió a la gente que no traiga bolsas para acelerar la entrada porque "se registrará a todo el mundo".

Grande actuará en el estadio de críquet de Old Trafford y será transmitido por MTV. Junto a ella estarán una larga lista de estrellas del pop como Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Robbie Williams, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Take That, Usher, the Black Eyed Peas, Little Mix y Niall Horan, de One Direction.

Los beneficios irán para las familias de las víctimas. Grande, que dijo estar "rota" tras el atentado del 22 de mayo, volvió de inmediato a Estados Unidos y suspendió su gira Dangerous Woman.

El viernes Ariana Grande visitó por sorpresa a los heridos que estaban siendo tratados en el hospital infantil de Mánchester. Veinticuatro niños de una escuela de Mánchester, algunos de los que resultaron heridos, subirán este domingo al escenario para cantar junto a Grande su éxito My Everything.

Las 35.000 entradas que se pusieron a la venta el jueves a 51 dólares se vendieron en pocos minutos. También había 14.200 entradas gratis reservadas a los que estuvieron en el concierto del 22 de mayo.