EEUU incluye a Bolivia en su alerta de viajes por el zika

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos incluyeron a Bolivia y Ecuador en la lista de países de Latinoamérica e islas del Caribe donde hay riesgo de contagio por el virus del Zika.



La advertencia de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EEUU también incluye a Barbados, Guadalupe, San Martín y Guyana, así como Cabo Verde (África) y Samoa (Polinesia), y ponen énfasis en las mujeres embarazadas o aquellas que planeen quedar embarazadas debido a un posible vínculo entre la enfermedad y los nacimientos de bebés con microcefalia.



Los CDC, con sede en Atlanta, ya habían emitido la semana pasada una alerta en la que pedían a los viajeros tomar precauciones reforzadas si iban a Brasil, Colombia, El Salvador, la Guayana Francesa, Martinica, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Surinam, Venezuela y Puerto Rico.



De igual forma, el Ministerio de Salud de Chile recomendó a las mujeres embarazadas, o que planean estarlo, no viajar a los países donde se haya detectado presencia de casos de zika, mientras se investiga el posible vínculo de la enfermedad con el nacimiento de bebés con microcefalia.



“Chile tiene casos que son importados, pero lo importante es que tenemos una zona de riesgo, que es Isla de Pascua”, informó el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, al explicar las razones de la medida.



Al respecto, Roberto Tórrez, director de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud, sostuvo que es una sugerencia y no una prohibición, y que Estados Unidos y Chile están en toda la libertad de pedir a sus mujeres embarazadas no viajar, aunque considera que es un tanto alarmista el pedido, dado que en el país se han registrado solo dos casos de zika y en dichos países también ya se han reportado casos.



Casos en Brasil y Colombia

El zika, que recibe su nombre por el bosque Zika de Uganda en el que se aisló por primera vez el virus en 1947, causa una enfermedad que se caracteriza por un brote de erupciones en la piel que puede ir acompañado de fiebre, artritis o artralgia, conjuntivitis, dolores musculares o dolor de cabeza.



Entre 600.000 y 700.000 personas se han visto afectadas por el virus en Brasil, mientras que en Colombia los casos llegan a 13.500, según las autoridades sanitarias.



Si bien el virus, que es endémico en África y que ya comenzó a propagarse por Latinoamérica, por lo general no es mortal, despertó las alarmas de las autoridades sanitarias del continente, luego de que se identificaran casi 3.900 casos de microcefalia y 49 muertes de bebés con malformaciones congénitas, la mayoría en Brasil, de las que solo en cinco se ha podido comprobar la relación con el virus