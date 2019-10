García dice por qué votar por el Sí en un acto oficial

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, mostró a pobladores de Taraco, provincia Ingavi de La Paz, como votar por el "Sí" en el referendo sobre la modificación parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) para la reelección.



"El 21 de febrero para qué es (el referendo), para darle autorización a Evo para que nuevamente aparezca en la papeleta. Si gana el No, el 2019 ya no hay Evo en la papeleta, puro k´aras, puro vende patrias", explicó gráficamente con papelógrafos la autoridad.



García Linera señaló que "Evo es la garantía del proceso de cambio" y sostuvo que "sí o sí" se tiene que ganar en la consulta ciudadana del próximo 21 de febrero, cuando la población acudirá nuevamente a las urnas.



Reiteró que Argentina es un ejemplo de lo que podría pasar en el país si el presidente Morales no es candidato para una nueva reelección en 2019. "La presidenta Cristina Fernández no pudo candidatear, si ella iba a la elección ganaba por goleada", destacó.



Además reiteró que "democracia es que el pueblo decida" y ratificó que "la derecha tiene miedo" frente a una nueva candidatura de Morales, alertando que sí no gana el Sí en el referendo, volverá la época neoliberal a Bolivia.



García Linera realizó esa explicación dentro de su discurso, durante la entrega de viviendas construidas por dinero del Estado. El reglamento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) prohíbe que se emitan mensajes utilizando frases o imágenes que hagan referencia al ‘Sí’ o al ‘No’.