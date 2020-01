Policías declararon que no usaron armas letales

Jhojan Muñoz, abogado del excomandante departamental de la Policía de La Paz, José Luis Aranibar, dijo el martes que más de 1.400 policías refirieron que no usaron armas letales durante el desbloqueo de la carretera La Paz-Oruro, como parte del conflicto minero cooperativista.



"El cuaderno no refiere que hubo armas letales. Creo que tenemos que ser objetivos en todas las declaraciones, los más 1.400 policías han referido que no tenían armas letales, porque el plan de operación era de desbloqueo", apuntó, de acuerdo a ABI.



El jurista señaló que su defendido en la extensa declaración que realizó ante la comisión de fiscales que investiga los hechos de violencia en la movilización de los mineros cooperativistas, dijo que el comandante general de la Policía, Rino Salazar, estuvo presente en la carretera La Paz-Oruro.



"El ultimo día, vale decir, el 25 de agosto, se hizo presente, la verdad no sé desde qué momento, pero se hizo presente al tener conocimiento de lo que paso con el doctor Rodolfo Illanes", que perdió la vida por la furia de los mineros.