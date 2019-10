García califica de tontos a dirigentes de demócratas

El vicepresidente Álvaro García Linera calificó de "tontos" a los dirigentes del Movimiento Demócrata Social (MDS) que anunciaron enjuiciarlo por la publicación de una separata que incluye a Rubén Costas dentro del grupo de supuestos "separatistas" en Santa Cruz.



"Ahora, porque digo que son unos tontos, porque este documento lo firman diputados y senadores que son aliados del Partido Verde, que hoy me quiere enjuiciar, y me acusan a mí de haber editado el documento, primera tontería. Segunda tontería: me acusan de haber financiado esto, pero señores esto lo ha pagado el ministerio de Comunicación", exclamó la autoridad en la ciudad de El Alto.



Dijo que utiliza un "tontómetro" para evaluar el nivel de tonterías que cometen los asesores y el propio exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. Les recomendó leer bien lo que firman y argumentar sus denuncias.



"Se llama tontómetro y mide el número tonterías. Les quiero decir a esos separatistas y amigos de separatistas que me quieren enjuiciar que forman parte del tontómetro (...) Nos han estado atacando también los separatistas, esos que nos llaman macacos, raza maldita", aseveró.



Demócratas anunció una acción penal contra el vicepresidente por difamación, calumnia y malversación de fondos públicos. Se sostiene que la difusión de una serie de spots donde se informa sobre las sentencias logradas en el caso Rozsá buscan dañar la imagen de Rubén Costas.