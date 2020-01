La impunidad pone en riesgo la libertad de prensa

La directora general de la Unesco, Irina Bokova, condenó este miércoles la impunidad de los asesinatos de periodistas y se comprometió a combatirla mediante la formación de jueces y las fuerzas de seguridad.



"En 9 de 10 casos todavía, no hay una investigación formal, o si la hay no se consigue hallar a los culpables", indicó Bokova en una rueda de prensa en un acto de la Unesco en Yakarta con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

"No solo denuncio cada vez que un periodista es asesinado. Lo condeno y pregunto a las autoridades de los países respectivos que investiguen el problema de la impunidad", añadió la directora general de la Unesco.



Según la Unesco, 102 periodistas fueron asesinados en 2016 a causa del ejercicio de su profesión.



El acto en Yakarta, con el lema "Mentes críticas para tiempos críticos: el papel de los medios para el avance hacia sociedades más pacíficas, justas e inclusivas", incluye conferencias y charlas sobre la libertad de prensa.



El vicepresidente de Indonesia, Jusuf Kalla, aseguró durante la inauguración del evento que en su país "la democracia funciona bien y la libertad de prensa se desarrolla ampliamente, lo que no ocurre en muchos países".



Preguntado sobre la libertad de prensa en la región occidental indonesia de Papúa Occidental, donde existe un conflicto separatista, Kalla defendió que la región tiene las mismas libertades que el resto del archipiélago.



Sin embargo, la Alianza de Periodistas Independientes (AJI, en indonesio) denunció durante una de las conferencias que la región de Papúa occidental "continúa restringida" bajo el Gobierno del presidente de Indonesia, Joko Widodo.

En el último año, AJI registró 72 casos de violencia contra los periodistas en Papúa Occidental y denunció que solo 15 periodistas extranjeros pudieron acceder a la región entre 2015 y comienzos de 2016.



Durante el evento en Yakarta se hará entrega del vigésimo premio Guillermo Cano de la Unesco al periodista eritreo Dawit Isaak, que permanece detenido en Eritrea desde 2001.

Más de 1200 participantes de diferentes sectores del periodismo han sido acreditados para el ciclo de conferencias en Yakarta que se prologará hasta el jueves y que fue precedido por dos días de talleres.

Caso turco

Por su parte, Amnistía Internacional ha exigido hoy, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la liberación de los más de 120 periodistas encarcelados en Turquía y ha convocado protestas en diversas ciudades de todo el mundo.



Más de 250.000 personas han firmado una petición online desde febrero en la web de AI en apoyo de la iniciativa "El periodismo no es un crimen" y "libertad para los medios turcos", para denunciar la represión contra la libertad de expresión en el país euroasiático.



Aunque AI cifra los reporteros detenidos en "más de 120", la Plataforma para el Periodismo Independiente (P24) con sede en Estambul, precisa que hay 163 periodistas en la cárcel, y la mayoría han sido detenidos tras el fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio.