Transportistas aceptan debatir sobre el peaje

La Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional (CBT), representado por Fidel Baptista, está de acuerdo en debatir con el Gobierno el costo del peaje, ante la invitación que hizo el presidente Evo Morales.



El mandatario reveló el sábado, en un ampliado del sector transporte de Sucre, que las recaudaciones de peaje ya no cubren los gastos del mantenimiento de caminos. “Solo para el mantenimiento de caminos a escala nacional se necesita como Bs 1.000 millones año”, explicó Morales y agregó que la mayor parte de ese presupuesto sale del Tesoro General de la Nación.



El Gobierno convocará a las confederaciones del transporte pesado, federado y libre para debatir cómo resolver la situación de las carreteras del país.



“Sí, vamos a un debate. De ese modo se va a enterar el país que nosotros, el transporte internacional, somos los que más pagamos peaje”, expresó Baptista y agregó que demostrarán que son los únicos que pagan el peaje correctamente y que hay otros sectores que no lo hacen.



Baptista señaló que, por ejemplo, un camión de seis ejes paga Bs 41 en el tramo Cochabamba - Confital, mientras que uno de sus afiliados paga Bs 53. El ente gremial asocia a cerca de 15.000 vehículos de transporte pesado.



Adhemar Rocabado, director departamental de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), indicó que en muchos tramos carreteros el costo del peaje no ha subido desde 1992.

Además, dijo que otro problema es el desgaste prematuro de las carreteras por la sobrecarga de los vehículos